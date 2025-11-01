deportes
ÚLTIMA HORA: Conade anuncia a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025; ¿cuánto dinero recibirán?

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 y los reconocimientos que recibirán

Isaac del Toro
Francisco Fernández
Otros Deportes
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) anunció este viernes 31 de octubre a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025, atletas que fueron reconocidos por su esfuerzo y disciplina a lo largo del año.

Te puede interesar: Isaac del Toro lanza preocupantes declaraciones luego de un 2025 de ensueño

Resumen del partido: Necaxa 4 - 1 Santos | Jornada 16

CONADE anuncia a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 fueron elegidos por un jurado a través de una sesión celebrada esta tarde en las instalaciones de Tlalpan en donde se eligieron a deportistas medallistas olímpicos y paralímpicos, medallistas mundiales y atletas que fueron reconocidos por su destacada trayectoria, de acuerdo con un comunicado oficial.

Los ganadores serán reconocidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien entregará los premios en una ceremonia que se efectuará en noviembre próximo y que constará de un diploma, una medalla de oro y 795 mil pesos.

Los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Deporte no profesional:

  • Andrea Maya Becerra Arizaga (tiro con arco)
  • Alegna Aryday González Muñoz (atletismo)
  • Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)
  • Osmar Olvera Ibarra (clavados)

Deporte profesional:

  • Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte Paralímpico:

  • Luis Carlos López Valenzuela (Paraatletismo)
  • Osiris Aneth Machado Plata (Paraatletismo)

Entrenadores:

  • Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo)
  • Karen Selene Montellano Ruvalcaba (tiro con arco)

Juez/Árbitro:

  • Araceli Ornelas Caballero (taekwondo)
  • Leslie Selene Velasco González (parapoerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

  • Gabriela Belem Agúndez García (clavados)
  • Donovan Daniel Carrillo Suazo (patinaje sobre hielo)
  • José Arnulfo Castorena Vélez (paranatación)
  • María Lorena Ramírez Nahueachi (atletismo ultramaratones)

Fomento al deporte:

  • Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

Te puede interesar: La verdadera razón por la cual Isaac del Toro compitió en el Nacional de Ensenada

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

