Hugo Camberos brilla con México Sub-20 y vuelve a despertar el interés de Europa

Hugo Camberos es baja para Chivas para el Apertura 2026 y ello se debe en gran medida a que está concentrado con la Selección Nacional de México, que disputa en el país el premundial Sub-20, torneo en el que está encendido, pues marcó un gol y una asistencia en el primer partido de la justa, que lo vuelve a poner en la brújula de equipos de Europa.

El extremo tuvo una destacada actuación en la victoria de la selección ante Antigua y Barbuda. El futbolista de 19 años marcó un gol de penal y puso una asistencia para que el equipo aplastara a su rival. El lunes 27 de julio, el conjunto azteca se enfrentará a Costa Rica que, de ganar, aseguraría su lugar a cuartos de final.

El futbolista de 19 años marcó un gol de penal y puso una asistencia para que el equipo aplastara a su rival.|Selección Nacional de México

Cabe destacar que el premundial Sub-20 de la Concacaf es de suma importancia, pues de ello depende que la Selección Mexicana consiga su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y su participación en la Copa Mundial de la especialidad que se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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El interés de Europa por Hugo Camberos

No es un secreto a voces que el canterano de Chivas llamó la atención de Europa desde su debut a los 18 años. Entre los clubes que sonaron está el Brujas de Bélgica, pero solo quedó en un rumor, pues no se concretó nada oficial después de su participación con México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

A principios de este año, un grande de Países Bajos se fijó en Hugo. Hubo reportes que indicaron que el seleccionado mexicano estaba en la mira del Ajax, pero una vez más, solo quedó en un rumor.

No obstante, el padre de Hugo, Roberto Camberos, confesó para un medio que su hijo es seguido muy de cerca por varios clubes del viejo continente, sin dar más detalles acerca de ello. Aunque lo primordial para él es ver que el jugador de Chivas se consolide en la Primera División.