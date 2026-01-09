ÚLTIMA HORA: UANL confirma la sensible muerte de un jugador de Tigres

Este viernes 9 de enero del 2026, Auténticos Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo León dio a conocer a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de un jugador del equipo.

El equipo informó que el jugador que perdió la vida fue Carlo Marcelinho Cedeño Treviño, jugador del equipo de Auténticos Tigres categoría intermedia.

El club expresó en su comunicado su solidaridad y sentidas condolencias con los familiares y amistades.

"Por el sensible fallecimiento de CARLO MARCELINHO CEDEÑO TREVIÑO

Jugador de nuestro equipo Auténticos Tigres categoria lntermedia.

Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y amistades por esta irreparable pérdida, deseando pronta resignación.

PROGRAMA DE FÚTBOL AMERICANO AUTÉNTICOS TIGRES."

Diferentes medios han dado a conocer que Carlo Cedeño, falleció tras enfrentar un tumor maligno que lo obligó a pausar su carrera deportiva.

Su partida ha causado un fuerte impacto en el futbol americano universitario en México y deja huella en compañeros, entrenadores y aficionados.

Carlo Cedeño, jugador de Auténticos Tigres Intermedia, falleció a los 19 años de edad debido a complicacones de salud tras ser detectado con un tumor maligno ⚫️🕊️.



QEPD pic.twitter.com/r3iKRmeeWX — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) January 9, 2026

La comunidad del Futbol América muestra su solidaridad

En los comentarios de la publicación, aficionados del equipo lamentaron la noticia de lo sucedido y mostaron su apoyo a la familia.

¿Cuál es la categoría intermedia en Auténticos Tigres?

La categoría intermedia es el espacio en el que puede jugar cuando van saliendo de la preparatoria o mientras se encuentran en la preparatoria y en sus primeros años de Universidad. La edad máxima para formar parte es de 20 años, en caso de que el talento o la experiencia sea mucha, juegan en la categoría mayor en donde el limite de edad es de 25 años.

