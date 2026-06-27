CONFIRMADO: canterano de Chivas y seleccionado mexicano jugará en el extranjero

Chivas deja ir a otro jugador más de cara al Apertura 2026, tal y como fue el caso de Diego Ochoa, quien se marchó a préstamo al Necaxa. En esa ocasión, la baja también es de un defensa que surgió de su cantera y que llegó a ser seleccionado mexicano, pues jugará en el extranjero.

Luis Olivas es el futbolista que jugará en el Cartaginés de Costa Rica, en lo que será una nueva oportunidad de figurar para él, ya que su último equipo fue el Atlante antes de que volviera a la Liga BBVA MX e iniciara con su pretemporada con un partido en Estados Unidos.

Luis Olivas jugará en el futbol de Costa Rica.|@luisolivas00

El defensa central llega al país centroamericano por un año, tiempo en el que buscará consolidarse y destacar, como lo han hecho varios jugadores mexicanos en la liga tica, como en su momento lo fue Erick “Cubo” Torres.

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¿Quién es el canterano de Chivas que jugará en el extranjero?

Olivas es futbolista que surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, pasando por todas sus categorías, incluso por el Tapatío de la Liga de Expansión MX, hasta que llegó al primer equipo. Fue en ese proceso que tuvo la oportunidad de jugar en Europa con el Tudelano de España.

El defensa central nunca pudo consolidarse con el Rebaño Sagrado, por lo que en más de una ocasión se fue cedido a diferentes clubes, como en su momento lo fue Mazatlán y en este Clausura 2026 con el Atlante, equipo que deja luego de un semestre.

El jugador de 26 años ha tenido una buena proyección internacional, ya que ha sido convocado a las categorías menores de México. Incluso, tuvo algunas apariciones con la selección mayor.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Luis disputó con el primer equipo de Chivas 44 partidos como titular, de los cuales marcó un gol y recibió 9 tarjetas.