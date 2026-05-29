Llegó a Chivas hace pocos días y ya sabe que deberá irse por decisión de Gabriel Milito

Chivas, como los demás equipos de la Liga BBVA MX, aprovechará el receso vacacional para planificar la estructura de su equipo para afrontar el Apertura 2026. Gabriel Milito seguirá al mando del conjunto rojiblanco y ya comenzó a tomar las primeras decisiones respecto al armado del equipo. Diego Ochoa, futbolista que pertenece al Guadalajara, saldrá del club en el próximo mercado de fichajes.

El canterano de Chivas se mantuvo a préstamo en Juárez desde el inicio del Apertura 2025 y debía regresar al Verde Valle para afrontar el Apertura 2026 vestido de rojiblanco. Sin embargo, el entrenador argentino determinó que no será de utilidad para la próxima temporada, por lo que Ochoa tuvo que comenzar con la búsqueda de un nuevo equipo la cual ya fue definida.

Diego Ochoa no regresará a portar la camisa de Chivas, ya que fue prestado al Necaxa.|@bebochoa

El nuevo equipo de Diego Ochoa en la Liga BBVA MX

De acuerdo a la información que compartió el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el defensor central de 21 años se convertirá en nuevo refuerzo de Necaxa para la temporada 2026-27. Los Rayos sumarán al joven defensor de Chivas, quien viene de tener poca participación en el cuadro fronterizo, ya que no sumó minutos durante el Clausura 2026.

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Apenas registra dos partidos jugados con el equipo Sub-21 de los Bravos y jugó con el primer equipo solamente 7 juegos, todos ellos durante el pasado Apertura 2025. Ahora, Diego Ochoa arribará a Aguascalientes para dejar atrás su fatídico paso por Juárez y será mediante una nueva cesión por un año, aunque su contrato tendrá una opción de compra que podrá ser ejercida por el Necaxa si lo considera.

Juárez FC hará válida la compra por Diego Ochoa, por lo que Chivas se quedará sin el jugador|@beboochoa

Cabe resaltar que los Rayos fueron uno de los peores equipos del Clausura 2026, culminando la Fase Regular en la decimoquinta posición. Por esta razón, el conjunto de Aguascalientes comenzó a moverse rápido en el mercado y una de sus primeras incorporaciones será Diego Ochoa, jugador que no iba a tener lugar en Chivas con Milito como entrenador.

El valor de mercado de Diego Ochoa

A pesar de que el nacido en Zapopan, Jalisco, logró alcanzar una cifra de 100 mil euros tiempo atrás, su valor de mercado se vio reducido a raíz de los pocos minutos que consiguió en Juárez. Según Transfermarkt, sitio especializado, la carta de Diego Ochoa está valorada en apenas 75 mil euros en estos momentos. De esta manera, el canterano rojiblanco buscará encontrar su mejor nivel en el cuadro de Necaxa.

