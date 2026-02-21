Juega en Chivas y es considerado el mejor central del Clausura 2026, pero sigue sin convencer a Javier Aguirre

Chivas tiene un Clausura 2026 de ensueño, pues ha ganado todos los partidos del torneo y ello se debe a un trabajo en conjunto tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Debido a ello, en las filas del equipo brilla un jugador que es considerado el mejor central del torneo, pero sigue sin convencer a Javier Aguirre, quien no contará con estos 4 cracks para el partido contra Islandia.

Daniel Aguirre es el futbolista del Rebaño Sagrado que recibió el nombramiento del mejor central hasta el momento con una puntuación de 7.16, según el portal de análisis estadístico Statiskicks. El mexicoamericano logró tal hazaña, pese a no ser un defensa natural, pues su posición está en el mediocampo, pero Milito lo ha utilizado en la parte baja y ha funcionado. Conoce a la nueva Hormiga González que juega en categorías menores de Chivas.

Daniel Aguirre pasó del olvido a ser titular y capitán con Chivas.|Chivas

Aguirre no es el único que destaca en la lista, pues Luis Romo también aparece con una puntuación de 6.85. Estos son los 10 jugadores que destacan en la posición:



Daniel Aguirre – Chivas

Unai Bilbao – Xolos

Gonzalo Piovi – Cruz Azul

Manuel Capasso – Atlas

Luis Romo – Chivas

Federico Pereira – Toluca

Facundo Almada – Mazatlán

Agustín Oliveros – Necaxa

Israel Reyes – América

Eduardo Bauermann – Pachuca.

TE PUEDE INTERESAR:



Del olvido a destacar con Chivas

El nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, se formó como futbolista en Los Ángeles Galaxy, club en el que pasó por categorías menores hasta debutar con el primer equipo, donde llamó la atención de Chivas, que terminó por ficharlo en verano de 2024.

Sin embargo, el jugador de 26 años tuvo poca participación, ya que en su primer año solo disputó 2 partidos, pero ello cambió para el Apertura 2025, cuando Gabriel Milito tomó las riendas del equipo y le empezó a dar continuidad.

En su primer torneo, Dani marcó un gol y dio una asistencia en 10 partidos disputados, según BeSoccer. Mientras que en este Clausura 2026 ha disputado todos los encuentros y lleva 2 anotaciones y un pase para gol.

Pese a su buen momento, Javier Aguirre no lo convocó para la gira de Centro y Sudamérica, ni tampoco para disputar el encuentro ante Islandia el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro.