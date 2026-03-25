Gabriel Milito gana menos que sus colegas, pero se acerca a récord HISTÓRICO en el Clausura 2026 con Chivas

Chivas sigue en plan grande en este Clausura 2026 al mantenerse como líder general tras 12 jornadas disputadas, y ello se debe en gran medida a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, quien gana menos que sus colegas en la Liga BBVA MX, pero ello no le quita el mérito de que iría por un récord histórico. Este es el salario del argentino en comparación con el de Gerardo Espinoza cuando dirigió al club.

El Rebaño Sagrado está a punto de romper el récord de puntos en torneos cortos, pues en caso de ganar sus últimos 5 partidos, superaría a Cruz Azul, que logró conseguir 42 unidades en el Apertura 2024, cuando todavía dirigía Martín Anselmi, quien vuelve a estar en el radar de Rayados de Monterrey tras ser despedido por el Botafogo en Brasil.

El argentino y Chivas romperían récord de más puntos en torneos cortos en caso de ganar sus últimos partidos.|Chivas

Actualmente, el conjunto rojiblanco suma 30 puntos y, de lograr 15 unidades más, superaría el récord de la Máquina al llegar a 45 unidades. Sin embargo, el calendario para el club no es nada fácil, pues en las siguientes 2 jornadas tendrá duelos de alto calibre. Estos son los 5 partidos restantes en el Clausura 2026:



Chivas vs Pumas – Domingo 5 de abril

– Domingo 5 de abril Tigres vs Chivas – Sábado 11 de abril

– Sábado 11 de abril Chivas vs Puebla – Miércoles 15 de abril

– Miércoles 15 de abril Necaxa vs Chivas – Miércoles 22 de abril

Chivas vs Xolos – Sábado 25 de abril.

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El sueldo de Gabriel Milito en comparación con sus colegas de la Liga BBVA MX

El argentino y Chivas son líderes del Clausura 2026, pese a que el entrenador gana menos que algunos de sus colegas de la Liga BBVA MX. Según varias fuentes, Milito gana al año 1.8 millones de dólares, lo que representa casi 32 millones de pesos.

Mientras que algunos de sus colegas con los que pelea la parte alta de la tabla y son rivales directos en la pelea por el título, reciben casi el doble que el salario de Gabriel. Esto ganan algunos de sus colegas:



Antonio Mohamed de Toluca – 4 millones de dólares (más de 70 millones de pesos)

– 4 millones de dólares (más de 70 millones de pesos) Nicolás Larcamón de Cruz Azul – 2 millones de dólares (40 millones de pesos).

Mientras que Efraín Juárez de Pumas y André Jardine de América ganan un sueldo similar al de Gabriel Milito, pues los 3 entrenadores perciben anualmente 32 millones de pesos.