César “Chino” Huerta decepcionó a millones de mexicanos con esta nueva noticia

El panorama de la Selección Nacional de México y sus lesionados da miedo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando parecía que el ataque del combinado azteca recuperaba piezas clave, una noticia proveniente desde Bélgica ha caído como un balde de agua fría para la afición: César "Chino" Huerta ha dado una noticia que decepciona a millones de mexicanos.

Resulta que Huerta ha tenido que pasar por el quirófano por segunda vez, poniendo en duda su participación en la justa mundialista y Javier Aguirre –que citó a 5 delanteros para enfrentar a Portugal y Bélgica– ya lo sabe. A menos de 80 días para que ruede el balón en la inauguración ante Sudáfrica, una segunda operación representa un escenario durísimo.

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La lesión que pone en duda a César Huerta en la Selección Nacional de México

La participación del exjugador de Pumas UNAM en el Mundial se pone en duda. La pubalgia que lo ha martirizado desde octubre de 2025 no ha cedido, obligando a una intervención adicional que complica sus planes de llegar en ritmo a la lista final del “Vasco” Aguirre para la Copa del Mundo.

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El calvario del "Chino": Cronología de una ausencia prolongada

César Huerta sigue sin jugar luego de ser operado por pubalgia.|@cesarh_33

El calvario de Huerta no es nuevo, pero los tiempos de recuperación se han salido de control y estos son los detalles de su lesión y de su compleja recuperación:

Última aparición: Su último partido oficial fue el 28 de octubre, en un duelo de la Copa de Bélgica ante el Ninove, donde incluso marcó un gol antes de salir de cambio por molestias físicas.

Su último partido oficial fue el 28 de octubre, en un duelo de la Copa de Bélgica ante el Ninove, donde incluso marcó un gol antes de salir de cambio por molestias físicas. Primera operación: A finales de 2025, el RSC Anderlecht de Bélgica informó que el extremo sería operado de la pelvis en Estados Unidos, con el visto bueno del cuerpo médico de la Selección Mexicana.

A finales de 2025, el RSC Anderlecht de Bélgica informó que el extremo sería operado de la pelvis en Estados Unidos, con el visto bueno del cuerpo médico de la Selección Mexicana. Fallo en la rehabilitación: Tras cuatro meses de inactividad (el doble de lo esperado), el club detectó que el jugador debía volver a operarse ya que seguía sintiendo dolores agudos en los entrenamientos.

Tras cuatro meses de inactividad (el doble de lo esperado), el club detectó que el jugador debía volver a operarse ya que seguía sintiendo dolores agudos en los entrenamientos. Segunda cirugía: De acuerdo al comunicado del club belga, esta nueva operación busca que el Huerta vuelva a jugar “completamente libre de dolor”.

De acuerdo al comunicado del club belga, esta nueva operación busca que el Huerta vuelva a jugar “completamente libre de dolor”. Fecha de retorno: Reportes de N+ de Bélgica señalan que el “Chino” volvería recién en mayo.

Bajo estas condiciones, parece complejo que el elemento de 25 años pueda convencer a Javier Aguirre simplemente con su rendimiento, ya que llegará con muy poco ritmo al Mundial. Si el “Vasco” lo cita, será seguramente por confiar plenamente en él y no por lo que ha demostrado en su nivel de juego en este año mundialista. Los aficionados mexicanos lo extrañan.

