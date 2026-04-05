ÚLTIMA HORA: André Jardine confirma frustración en el América: “El vestidor está...”

El Club América dejó pasar una oportunidad única para escalar posiciones en la tabla general de la Liga BBVA MX. Los azulcremas tenían la victoria en el bolsillo, pero en los minutos finales terminaron empatando con Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026. La falta de resultados positivos comenzó a generar inquietud en la plantilla de las Águilas y fue el propio André Jardine quien reveló el momento que vive el vestidor.

Finalizado el encuentro ante los Laguneros, el técnico del América se presentó a la conferencia de prensa y no pudo ocultar su molestia tras lo sucedido en el terreno de juego. Jardine aseguró que la victoria se les escapó de las manos y reveló que el vestidor no atraviesa su mejor momento en cuanto a ánimos. Sin embargo, destacó mantenerse entre los mejores 8 del torneo.

América vs Santos Laguna, Jornada 13 del Clausura 2026|Liga BBVA MX

“Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente. No podíamos dejar escapar la victoria de la forma que fue con un hombre más. Vuelve a pasarnos sufrir un gol al final, no sustentar la victoria”, fue como Jardine comenzó con la conferencia de prensa.

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“El vestidor está molesto. La única cosa rescatable es mirar la tabla y mirar que subimos dos lugares, los demás equipos también sufren, el torneo es muy parejo y equilibrado. Es un momento de entender de que se trata el torneo mexicano que es tratar de calificar entre los ocho y luego es un nuevo torneo donde se decide al campeón. Para el objetivo, sumamos un punto importante”, añadió.

Nelson Cedillo (L) of Santos fights for the ball with Erick Sanchez (R) of America during the 13th round match between Santos and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at TSM Corona Stadium, on April 04, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/Jesus Cisneros

América y una nueva racha sin triunfos

El empate ante Santos Laguna no fue un resultado más. Significó el cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria para el América. Arrastra dos empates, uno ante Tigres y otro ante Philadelphia Union por Concachampions, además de haber caído contra Pumas en el Clásico Nacional.

Su último triunfo fue en la Jornada 11 del Clausura 2026 cuando el equipo azulcrema derrotó por 2-0 a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su siguiente partido será el 7 de abril contra Nashville SC por los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y Jardine tratará de dar vuelta la situación.

