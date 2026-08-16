Pocos sabían que Carlos Vinícius fue compañero de Raúl Jiménez antes de ser buscado por el América

Carlos Vinícius es el nombre de un delantero brasileño que ha sonado en los últimos días en México. Ello debido a que es un prospecto para Cruz Azul, que mantiene pláticas con su equipo para ficharlo. Pero también se supo que Club América lo buscó, pero rechazó la oferta, ello después de haber sido compañero de Raúl Jiménez, un dato que pocos sabían.

Vinícius y Jiménez, quien es superado por Mateo Chávez como el mexicano más trascendental, coincidieron en el Fulham, tras la llegada del seleccionado azteca al equipo inglés en 2023. El brasileño compartió vestidor en 2 ocasiones con el Lobo de Tepeji, ya que en ese lapso fue cedido al Galatasaray de Turquía.

Vinícius y Jiménez coincidieron en el Fulham.|@carlosvinicius95

El interés del América por Vinícius

De acuerdo con el periodista Kaliel Dorneles, el Club América ofertó por el delantero del Gremio, a quien le darían un sueldo anual de 6 millones de dólares, con la posibilidad de aumentar a 7 millones por los bonos, pero el jugador la rechazó.

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El conjunto azulcrema ya no ofertó más por Carlos, por lo que las negociaciones se cerraron. No obstante, ello le abrió paso a otro club de la Liga BBVA MX que aún mantiene pláticas con su club para hacerse de sus servicios.

El interés del Cruz Azul por Vinícius

De acuerdo con el periodista Juan Pablo Méndez, del diario Olé, la Máquina mantiene negociaciones avanzadas con Carlos Vinícius, delantero del Gremio, quien está renuente a firmar una renovación con el conjunto brasileño.

Según Transfermarkt, el brasileño tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros, que en pesos mexicanos son casi 138 millones de pesos, por lo que si Cruz Azul lo quiere deberá pagar dicha cantidad o una similar.