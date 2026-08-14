CONFIRMADO: Club América hará un homenaje a dos futbolistas en su próximo partido

Club América Femenil se prepara para vivir una jornada especial durante su próximo partido del Apertura 2026. Las Águilas recibirán a Puebla por la Jornada 3, en un encuentro que marcará su presentación oficial en el renovado Mini Estadio El Nido, ubicado dentro de las instalaciones de Coapa.

La directiva azulcrema organizó distintas actividades para recibir a los aficionados. Entre ellas destaca un reconocimiento destinado a dos de sus nuevas incorporaciones, quienes regresaron recientemente a México después de representar al país y subir a lo más alto del podio.

América homenajeará a Celeste Espino y Karol Bernal

Celeste Espino y Karol Bernal recibirán un homenaje por parte del Club América luego de conquistar la medalla de oro con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Celeste Espino y Karol Bernal|Crédito: @AmericaFemenil / X

El reconocimiento está programado para el partido ante Puebla, que se disputará este sábado 15 de agosto a las 15:45 horas, tiempo del centro de México. Será la primera presentación oficial de las Águilas en el renovado Mini Estadio El Nido.

Espino y Bernal fueron anunciadas como refuerzos del conjunto azulcrema para el Apertura 2026. Sin embargo, todavía no pudieron ponerse a disposición de Ángel Villacampa debido a su participación con el combinado mexicano en República Dominicana.

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Así consiguieron la medalla de oro con México

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se quedó con el primer lugar de la competencia después de superar a Colombia en una final dramática. El encuentro terminó empatado 1-1 después del tiempo extra, por lo que el título tuvo que definirse desde los once pasos.

México se impuso por 4-2 en la tanda de penales y consiguió su cuarta medalla de oro consecutiva en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Celeste Espino se convirtió en una de las protagonistas al detener el disparo de Kelly Ibargüen.

Karol Bernal también comenzó la final como titular, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego durante los primeros minutos por una molestia en la rodilla derecha. La defensora fue reemplazada por Diana Guatemala y su estado físico continúa bajo observación.

¡Muchísimas felicidades a nuestras Águilas, Celeste Espino y Karol Bernal, por su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026! 🏅



Este gran logro es muestra de su preparación, compromiso y profesionalismo. Estamos orgullosas de ustedes. 🦅✨ pic.twitter.com/QsujVsUq7L — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 7, 2026

América estrenará el renovado Mini Estadio El Nido

El partido contra Puebla también servirá para presentar las renovaciones realizadas en el Mini Estadio El Nido. El recinto tendrá un incremento de aforo, una nueva pantalla gigante, zonas para comprar alimentos y una tienda con productos exclusivos del equipo femenil.

La experiencia incluirá actividades antes y durante el encuentro, una exhibición de los trofeos obtenidos por las Águilas y espacios de convivencia para los aficionados. El homenaje a Celeste Espino y Karol Bernal será uno de los momentos principales de una jornada especial en Coapa.