Cuándo serán los próximos Juegos Olímpicos y en qué categorías participará México

Faltan poco menos de 2 años para que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se lleven a cabo. Dicha justa promete ser sinigual, ya que se realizará en una ciudad que ya albergó dicha justa en 2 ocasiones, como lo fueron en 1932 y 1984. México ya tiene amarrado un pase importante, pero también una disciplina de fracaso, como lo es el beisbol.

Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio de 2028 en la ciudad de California, donde se reunirán 10 mil atletas en busca de la gloria deportiva, los cuales tendrán participación en 49 sedes, tanto en Los Ángeles como en Oklahoma City.

Hasta el momento, México tiene amarrado solo un boleto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ese es en futbol varonil.|Selección Nacional de México

Categorías en las que participará México en los Juegos Olímpicos

Hasta el momento, México tiene amarrado solo un boleto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ese es en futbol varonil, gracias a que la selección conquistó el premundial Sub-20 de la Concacaf tras ganarle el campeonato a Estados Unidos.

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El único equipo o disciplina en la que el país azteca está eliminado es en beisbol, luego de su integración en esta nueva edición tras ser eliminado tras la justa que se celebró en Beijing 2008. La novena azteca perdió esta gran oportunidad tras quedar eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial.

Los próximos clasificados de México

Los atletas de las diferentes disciplinas aún están en competencia por ganarse su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En agosto habrá diferentes competencias que le pueden dar más lugares a México.

