Sueñan con el triplete: los 3 títulos que Club América podría ganar antes de finalizar 2026

Club América atraviesa un momento que permite pensar en un cierre de año con varios trofeos en sus vitrinas. De hecho, si se sigue por este camino, las Águilas podrían terminar 2026 con tres campeonatos diferentes. Lo que parecía un año complicado, podrá terminar espectacular para los de Guillermo Almada —que habló de Brian Rodríguez— y compañía.

El América comenzó con buenos resultados el Apertura 2026 y también avanza con paso firme en el calendario de la Leagues Cup 2026. A esto se suma el gran inicio del América Femenil, que busca repetir el dominio mostrado durante la temporada anterior.

Los tres títulos que puede ganar el América en este semestre

El equipo dirigido por Guillermo Almada compite por el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2026. En tanto, el conjunto femenil de Ángel Villacampa busca conquistar el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

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América va por el título de Liga MX

El conjunto de Coapa comenzó el Apertura 2026 con resultados que lo colocaron rápidamente en la cima de la tabla. Después de las primeras jornadas, América se mantiene invicto. Los resultados iniciales aumentaron la expectativa de los aficionados, que nuevamente pueden ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo de la Liga MX.

América propinó una de las mayores goleadas de la Liga Femenil MX|Club América Femenil

La Leagues Cup es el segundo objetivo

América también mantiene una posición favorable en la Leagues Cup 2026. Las Águilas ganaron sus primeros compromisos y avanzan con la intención de superar las rondas decisivas del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

El equipo azulcrema sabe que todavía debe superar varios obstáculos para llegar al partido por el campeonato. Sin embargo, parecen casi clasificados a cuartos de final. Además, existe la chance de jugar una eventual semifinal en el Estadio Banorte.

Crédito: Mexsport

América Femenil busca otro campeonato

El tercer título posible está en manos del equipo femenil. Las dirigidas por Ángel Villacampa comenzaron el Apertura 2026 con dos victorias. Lo que llamó la atención de todo México fue la goleada 10-0 del América Femenil a Cruz Azul.

Las mujeres del América llegan después de conquistar un histórico triplete. Por ahora, hablar de un triplete todavía sería adelantarse a los acontecimientos, pero está claro que las Águilas llegan muy bien en todos los frentes.

