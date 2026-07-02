CONFIRMADO: Cruz Azul ficha a campeón de goleo para el Apertura 2026

Cruz Azul se prepara para lo que será el Apertura 2026, torneo en el que buscará refrendar su título e ir por el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Es por ello que tanto la directiva como el cuerpo técnico, que aún no ha sido oficializado, trabajan en busca de refuerzos y ya llegó el primero para el club, un campeón de goleo.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Juan José Calero es nuevo jugador de la Máquina, club al que llega como agente libre tras pertenecer a Venados de Mérida, donde fue campeón de goleo en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, división a la que llegó un refuerzo europeo para Piratas FC.

Juan José Calero es nuevo jugador de la Máquina.|@jcalero27

Calero firmará un contrato por 2 años con el conjunto celeste, a fin de reforzar la delantera del equipo que sufrió en la posición durante el torneo pasado, ya que Gabriel Fernández jugó la Liguilla lesionado. Es por ello que Cruz Azul buscó a un delantero ya hecho para ser el que le compita al “Toro”.

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¿Quién es Juan José Calero?

El jugador de 27 años es hijo de la leyenda Miguel Calero, quien se consagró en el futbol mexicano con los Tuzos del Pachuca. El artillero cuenta con la nacionalidad colombiana y mexicana, por lo que puede ser tomado en cuenta en un futuro por la selección, siempre y cuando destaque ahora en su nuevo reto con la Máquina.

Juan José surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca, club en el que pasó por diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo en la Copa MX de 2015, precisamente con el que ahora será su nuevo club, Cruz Azul.

El hijo de la leyenda también pasó por León y Mineros de Zacatecas, donde destacó. Asimismo, tuvo participación en equipos extranjeros como Gil Vicente y Nacional de Portugal, así como el Sporting de Costa Rica.

El surgimiento de Calero, refuerzo de Cruz Azul

El delantero fichó con Venados en verano de 2025 y solo le bastó un torneo para proclamarse campeón de goleo en el Torneo Apertura de ese año. Marcó un total de 15 goles en 15 partidos; es decir, tuvo una media de anotación por juego.

Ahora, el campeón de goleo tendrá una nueva oportunidad en el máximo circuito del futbol mexicano, en espera de que Cruz Azul lo haga oficial.