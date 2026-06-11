¡Refuerzo europeo para Piratas FC! Equipo veracruzano recibirá a un crack en sus canchas

Piratas FC comienza a tomar forma para su debut en la Liga de Expansión MX. El equipo veracruzano prepara una nueva etapa en el Estadio Luis “Pirata” Fuente y ya suma nombres para competir desde el primer torneo.

Uno de ellos llega desde Europa y ya genera expectativa en el puerto. Se trata de Ibe Doumbouya Fofana, delantero español que fue anunciado como refuerzo del club rumbo a la temporada 2026-2027. El atacante viene del CD Lugo B Polvorín, filial del CD Lugo, de acuerdo con XEU Deportes.

Ibe Doumbouya Fofana es el refuerzo europeo de Piratas FC

Ibe Doumbouya Fofana se convirtió en una de las incorporaciones más llamativas de Piratas FC. El delantero nació en Barcelona y tiene 20 años, según reportó Imagen de Veracruz. Su llegada marca el primer fichaje extranjero del nuevo proyecto veracruzano.

Ibe Doumbouya Fofana, jugador de Piratas FC

El atacante llega con recorrido en el futbol español. Su último paso fue por el CD Lugo B Polvorín, equipo filial del CD Lugo. Desde Piratas FC lo destacan como un futbolista con condiciones ofensivas para dar velocidad y movilidad al ataque.

Su fichaje apunta a una apuesta clara. Piratas FC quiere mezclar experiencia local con jugadores jóvenes que puedan crecer en la Liga de Expansión MX. Fofana tendrá una vitrina importante en Veracruz.

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Piratas FC prepara su debut en la Liga de Expansión MX

El equipo veracruzano jugará en la Liga de Expansión MX a partir de la temporada 2026-2027. El proyecto representa el regreso del futbol profesional al Estadio Luis “Pirata” Fuente, una sede con peso histórico para la afición del puerto.

Mario García será el encargado de dirigir al equipo. El técnico tiene experiencia en la categoría y fue anunciado como líder deportivo del nuevo club. Su reto será armar una plantilla competitiva en poco tiempo.

Piratas FC ya presentó a sus primeros refuerzos. Además de Fofana, llegaron Humberto Gabriel Hernández, Ángel Sinuhé López, Antonio Álvarez Villar y Manuel Sánchez Flores, según XEU Deportes.

Los números de Fofana antes de llegar a Veracruz

La llegada de Ibe Doumbouya Fofana también llegó acompañada de sus números recientes. Crónica de Xalapa reportó que el delantero disputó 33 partidos, acumuló 2 mil 578 minutos y marcó ocho goles en la campaña 2025-2026.

Ese dato alimenta la expectativa en Veracruz. Piratas FC suma a un atacante joven, con experiencia en España y con margen para adaptarse al futbol mexicano.