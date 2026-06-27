Cruz Azul está en pretemporada con el objetivo de salir bicampeón de la Liga BBVA MX en este Apertura 2026; por ello, ya hay fecha para que el equipo vuelva a la cancha. Pero algo que llama la atención es que la directiva todavía no oficializa a Joel Huiqui como su entrenador, ni tampoco hay fichajes, solo rumores por el momento.

El conjunto de la Noria informó en sus redes sociales que el sábado 4 de julio sostendrá un partido amistoso contra el Atlético Morelia en punto de las 7:30 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Morelos, como parte de su preparación para el torneo venidero, en el que un exjugador de la Máquina jugará para el Cruz Azul tras ser corrido.

Cruz Azul ya tiene fecha para volver a la cancha, pese a que todavía no oficializa a su entrenador|Club de Futbol Cruz Azul

“Nos dará mucho gusto volvernos a reencontrar con la gran afición cementera de Morelia”, se lee en comunicado del club celeste, que sostendrá su primer partido después de vencer a Pumas en la final y conseguir la décima.

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Cruz Azul, sin ratificar a Joel Huiqui

Joel Huiqui hizo historia al coronarse como entrenador con tan solo 7 partidos dirigidos en la Liga BBVA MX, pues fue el elegido para suplir la baja de Nicolás Larcamón en el banquillo, superando incluso a grandes técnicos que durante muchos años nunca tuvieron la dicha de ser campeones.

Es por ello que el presidente del club, Víctor Velázquez, declaró que Huiqui se quedaría como entrenador del primer equipo solo si conquistaba la décima, y no hubo mejor guion que el que se vivió en el Estadio CU, cuando la Máquina levantó el título.

La promesa fue ratificada en el festejo del campeonato, pero a un mes de distancia, el club aún no hace oficial el nombramiento de Joel y los detalles acerca de su contrato, sobre todo cuánto tiempo fue considerado en el proyecto.