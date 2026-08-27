ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ficharía a mexicano en Europa en pleno Apertura 2026

De acuerdo con los últimos reportes, La Máquina buscaría fichar a un extremo izquierdo, posición en la que ha sufrido durante el Apertura 2026. El elegido sería un jugador juvenil de 21 años que milita actualmente en el Cercle Brugge del futbol de Bélgica.

El actual campeón del futbol mexicano buscaría concretar el fichaje de Heriberto Jurado. El jugador juvenil salió de los Rayos del Necaxa en el Clausura 2025, donde disputó 84 partidos en tres años, marcó dos goles y dio siete asistencias.

De acuerdo con los reportes, la directiva celeste habría mandado una oferta formal para hacerse de los servicios del jugador, quien también es figura con la Selección Mexicana Sub-23. Sin embargo, la propuesta habría sido rechazada por el club europeo al no cumplir con las expectativas económicas

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La razón por la cual Cruz Azul busca a Heriberto Jurad

El motivo principal por el que la directiva celeste busca repatriar al joven mexicano es su evidente falta de minutos en el futbol de Europa. Hasta el momento, el atacante chiapaneco registra apenas 12 apariciones oficiales con el Cercle Brugge; nueve compromisos en la liga local, dos en el torneo de copa y uno más en competiciones europeas.

Justamente por esta situación, Cruz Azul reactivó su interés por el futbolista de 21 años. Si bien la escuadra belga desestimó el primer acercamiento, todo apunta a que La Máquina preparará una contraoferta para intentar cerrar el fichaje antes de que concluya el actual mercado de transferencias.

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El precio de mercado de Heriberto Jurado

Aunque en los reportes no se ha filtrado la cifra exacta de la propuesta enviada por Cruz Azul, de acuerdo con Transfermarkt, sitio web especializado en economía deportiva, el valor del jugador mexicano ronda los 700 mil euros, una cantidad que no resulta tan elevada para hacerse de sus servicios.

Cabe recordar que el Club Necaxa lo vendió en su momento por un millón de euros, conservando el 50% de su carta. Por este motivo, el club de Bélgica buscaría recuperar su inversión original y exigiría una cifra cercana a los 2 millones de euros para concretar su salida.

La información aún se encuentra en desarrollo y se espera que en los próximos días se resuelva finalmente el futuro del futbolista mexicano, Heriberto Jurado.

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