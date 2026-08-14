El detalle del reglamento de la Leagues Cup por el que Cruz Azul quedó afuera

El fracaso de Cruz Azul en el calendario de la Leagues Cup 2026 terminó definiéndose por un detalle que suele pasar desapercibido cuando varios equipos terminan con los mismos puntos. La Máquina perdió ante Chicago Fire en la última jornada y quedó con 6 puntos, pero todavía debía esperar el resto de los resultados para conocer su posición definitiva.

Cruz Azul quedó eliminado porque terminó con la misma diferencia de gol que Rayados, pero el reglamento de la Leagues Cup establece un parámetro más. Ambos cerraron con +1, aunque Monterrey fue mejor que el equipo de Joel Huiqui en uno de los criterios de desempate: la cantidad de goles marcados.

|Crédito: @CruzAzul / X

¿Por qué Cruz Azul quedó afuera con la misma diferencia de gol que Rayados?

La clasificación dejó a León como líder con 9 puntos, seguido por América con 6 y Toluca con 6. Rayados también sumó 6 unidades y terminó con +1, mientras que Cruz Azul quedó en la misma posición estadística. Sin embargo, los 5 goles a favor de Monterrey fueron más que los 4 de los Celestes. Así, Rayados se quedó con el boleto a Cuartos de Final.

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El resultado representa un golpe para la Máquina, que había llegado a la Leagues Cup después de conquistar el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. La eliminación también corta el buen inicio de Joel Huiqui al frente del equipo.

La Máquina se medirá este sábado 25 de julio ante Toluca para definir al Campeón de Campeones 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

El primer título que pierde Joel Huiqui desde su llegada a Cruz Azul

Huiqui había asumido el cargo con la misión de mantener el proyecto que terminó con el campeonato del semestre anterior. Desde su llegada, el entrenador había conseguido levantar el Clausura 2026 y posteriormente el Campeón de Campeones.

Ahora sufrió su primer revés importante. Pese a la eliminación, la afición celeste no parece señalar al técnico como el principal responsable y el equipo tendrá que enfocarse nuevamente en la Liga BBVA MX.

Próximos partidos de Cruz Azul en el Apertura 2026

La Máquina volverá a la actividad el domingo 16 de agosto frente a Tijuana por la Jornada 4 del Apertura 2026. Después recibirá a Atlas el sábado 22 y visitará a Necaxa el viernes 28.

