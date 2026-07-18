Equipo de Segunda División lanzó un feroz comunicado por la eliminación del ascenso en la Liga BBVA MX

Es un hecho que, a partir de la Temporada 2026-2027, la Liga BBVA MX no tendrá ascenso y descenso, situación que provocó la reacción de los clubes que juegan en la Segunda División con un feroz comunicado, entre ellos uno, cuyo precio de plantilla es mucho menor que el de Allan Saint-Maximin cuando jugaba en el Club América.

Mineros de Zacatecas se manifestó ante la eliminación del ascenso y descenso en la Liga BBVA MX, que vio el arranque del Apertura 2026 con el regreso del Atlante, en el que rechaza la decisión de los directivos. El club zacatecano también le expresó a su afición que no se quedarán con los brazos cruzados, pues peleará hasta las instancias jurisdiccionales competentes.

Mineros de Zacatecas lanzó un feroz comunicado por la eliminación del ascenso en la Liga BBVA MX.|Mineros FC Zacatecas

"El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido y pertenencia a este deporte. Un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos, también a la Primera División”, compartió Mineros en sus redes sociales.

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Asimismo, la directiva del club enfatizó que seguirán invirtiendo en el equipo, a fin de obtener la certificación para ascender, en cuanto la Liga BBVA MX vuelva a establecer el formato. "Seguiremos cumpliendo con estándares de Primera División, porque ese nivel no solo se demuestra en la cancha: se construye en toda la estructura de un club: en su institución, su cantera, su afición y su gestión”.

Eliminación del ascenso de la Liga BBVA MX

El ascenso y descenso quedó suspendido en la Liga BBVA MX desde 2020, cuando la pandemia por la COVID-19 afectó a todo el mundo. Desde entonces, los clubes de Segunda División se enfocaron en invertir en sus instalaciones, como fue el caso de Mineros, que construyó un complejo deportivo para entrenar.

Sin embargo, a días de arranque del Apertura 2026, el Artículo 35 del nuevo Reglamento de Competencia establece que, a partir de la temporada 2026-2027, los clubes que participan en la Liga BBVA MX no descenderán a la Liga de Expansión MX. Asimismo, los equipos de la categoría de plata tampoco podrán subir al máximo circuito mediante resultados deportivos.