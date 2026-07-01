Inglaterra tendrá que enfrentar a esta MURALLA mexicana: la efectividad de la defensa de México es gloriosa

La Selección de México consumó un paso histórico dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras sellar de manera invicta su boleto a la fase de octavos de final. El conjunto dirigido tácticamente por Javier Aguirre derrotó con autoridad a Ecuador por dos a cero y ya piensa en su próximo objetivo: Inglaterra.

|Instagram: Selección de Inglaterra

Luego de la victoria ante el combinado ecuatoriano, los reflectores se quedaron con Quiñones y Jiménez los goleadores de la noche. Sin embargo quienes también tuvieron una actuación para el recuerdo fue la dupla central del plantel comandado por Javier Aguirre, César Montes y Johan Vásquez. Ambos defensores lograron despejar y anticipar cualquier ataque aéreo frontal que intentó Ecuador y de esta manera consumaron, una vez más, una victoria con la valla en cero. Esto aparenta ser una costumbre para los defensores mexicanos, al menos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que no han recibido goles en todo lo que va del certamen.

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La dupla de defensores ha construido un muro infranqueable, ambos futbolistas militan en el continente europeo, Montes en el Lokomotiv Moscú, mientras que Johan es capitán en el Genoa de la Serie A y con esto como principal virtud, han logrado consolidar una sincronía táctica absoluta durante los cuatro partidos disputados, presumiendo con orgullo una valla invicta perfecta en estos cuatro partidos.

Ahora, la dupla de centrales Montes-Vásquez tendrán que enfrentar uno de sus mayores desafíos en esta justa mundialista el próximo domingo ante Inglaterra ya que les tocará defender ante Harry Kane, uno de los goleadores del certamen. El delantero lleva 13 tantos en todas las ediciones que ha disputado de la justa mundialista, y en la actual suma cinco goles, compartiendo el segundo puesto con Kylian Mbappé y Erling Haaland, los tres detrás de Lionel Messi que es el goleador con seis tantos.