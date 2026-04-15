CONFIRMADO: El dinero que ganó y que perdió Chivas con la salida de Alan Pulido

Luego de que Gabriel Milito no le diera minutos en este Clausura 2026, Chivas de Guadalajara hizo oficial la salida de Alan Pulido, quien rescindió su contrato de común acuerdo con la institución a pesar de que aún restaba tiempo para que su vínculo con la institución tapatía terminara. Ahora bien, ¿cuánto dinero ganó y cuánto perdió el “Rebaño Sagrado” con él?

Mientras que Chivas pierde a 3 jugadores claves en el Clausura 2026, muchos se preguntan sobre si el club hizo bien en dejar salir al delantero de 35 años. De acuerdo a Transfermarkt, Chivas compró la ficha de Pulido en dos ocasiones y la vendió una vez. A pesar de que esta vez no le funcionó su fichaje, lo cierto es que el Guadalajara ganó dinero con su pase.

alan pulido

Chivas compró el pase de Alan Pulido en agosto de 2016 al Olympiacos por 6.5 millones de euros (132 millones de pesos) y en enero de 2025 al Kansas City en 1.45 Md€ (29.5 millones de pesos). En tanto, lo vendió una vez, en enero de 2020, al mismo equipo de la MLS por 8.64 Md€ (176,000,000 pesos). Es decir, el Guadalajara ganó cerca de 14 millones de pesos con Pulido.

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El comunicado de Chivas de Guadalajara haciendo oficial la salida de Alan Pulido

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, reza el comunicado del ‘Rebaño Sagrado’.

Los números de Alan Pulido en su primer ciclo en Chivas

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos fueron los números de Pulido en el “Rebaño Sagrado” en su primera etapa:

117 partidos jugados

98 encuentros como titular

42 goles convertidos

5 asistencias aportadas

2 títulos (Liga MX Clausura 2017 y Concacaf Champions League 2018)

Los números de Alan Pulido en su segundo ciclo en el CD Guadalajara

Mientras tanto, en esta segunda etapa con la institución tapatía, los números no estuvieron nada bien para el delantero centro de 35 años. Fueron los siguientes: