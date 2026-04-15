Chivas se medirá ante el Puebla en la jornada 15, duelo de vital importancia si lo que quiere es culminar el Clausura 2026 con el liderato, el cual peligra luego de perder por goleada el fin de semana ante Tigres. Ahora, recibe un duro revés el cuadro rojiblanco, ya que pierde a 3 hombres clave en la parte final del torneo.

Gabriel Milito, quien pondría de titular al jugador más barato de Chivas en lugar de uno que vale 6 millones, no podrá contar con Omar Govea, Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda, debido a que estos 3 futbolistas están en proceso de recuperación. Por lo anterior, podrían no ver actividad este sábado 18 de abril en el Estadio Akron.

Las lesiones de los 3 jugadores clave que pierde Chivas

1. Omar Govea: El mediocampista lleva casi un mes sin jugar, pues fue en el parón por la Fecha FIFA de marzo que Chivas se enfrentó a Atlas, duelo que terminó por perjudicar al jugador de 30 años debido a que sufrió una lesión, de la cual aún no se recupera. No obstante, el periodista Jesús Bernal informó que ya se encuentra en la última etapa de su rehabilitación.

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ÚLTIMA HORA: Chivas pierde a 3 hombres clave en la pelea por el liderato del Clausura 2026|@96govea

2. Richard Ledezma: El lateral ha sido una pieza clave en el sistema de juego de Milito, pero fue baja de último momento en el duelo ante Tigres debido a molestias físicas, por lo que el argentino lo dejó fuera de la convocatoria.

ÚLTIMA HORA: Chivas pierde a 3 hombres clave en la pelea por el liderato del Clausura 2026|@richyledezma

3. Ángel Sepúlveda: El delantero sufrió el mismo caso que su compañero Ledezma, ya que también quedó fuera de la convocatoria por tener molestias físicas. No obstante, está en proceso de recuperación y será hasta final de semana que el cuerpo técnico lo evaluará, aunque lo más seguro es que el argentino no lo arriesgue y le dé tanto a él como a Richy una semana más de descanso.