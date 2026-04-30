Ni siquiera te imaginas qué equipo del norte de México quiere a Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón y Cruz Azul cortaron lazos luego de que el equipo haya perdido el rumbo durante la última etapa de la Fase Regular del Clausura 2026. Los nueve partidos consecutivos sin ganar fue el argumento idóneo para rescindir el contrato del estratega argentino, quien había llegado a La Noria desde Necaxa a mediados del año pasado. Sin embargo, podría volver a dirigir en la Liga BBVA MX antes de lo pensado.

Diversos reportes mencionan que Larcamón está en carpeta de Rayados de Monterrey para afrontar el Apertura 2026. Cabe recordar que el equipo regiomontano se encuentra sin entrenador tras haber despedido a Domenec Torrent a raíz de malos resultados. Si bien es cierto que Nicolás Sánchez tomó las riendas en El Barrial, fue de manera interina mientras que la directiva sigue buscando al reemplazo perfecto en el mercado.

Hay que resaltar que el ex Cruz Azul no es el único director técnico que está en la mira de La Pandilla, ya que comparte listado con sus compatriotas Matías Almeyda, Martín Anselmi y Hernán Crespo. A pesar de haberse metido en la consideración de Rayados a última hora, Larcamón sería la opción más viable de todas por distintos factores que favorecen a ambas partes.

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Larcamón es la opción más fácil de Rayados

Nicolás Larcamón luce como la opción más accesible de Monterrey para rellenar su banquillo. Esto se debe a que el entrenador se encuentra en libertad de acción tras haber rescindido su contrato con La Máquina. Además, otra ventaja es que cuenta con una amplia experiencia dentro del futbol mexicano, habiendo dirigido a equipos como Puebla, León, Necaxa y el ya nombrado Cruz Azul.

|Crédito: @CruzAzul / X

La directiva de Monterrey cree que Larcamón podría plasmar su estilo de juego a la perfección con la plantilla que hay en Nuevo León. Gran parte de los jugadores del conjunto regio responden de gran manera al ideal del argentino en cuanto a planteamiento táctico, al menos, en los papeles. No obstante, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 de por medio, Rayados se tomará la búsqueda detenidamente para escoger al candidato ideal.

Rayados no es el único pretendiente de Larcamón

A pesar del interés de Monterrey de contratar al técnico argentino, diversos reportes afirman que su nombre se encuentra en la lista de prioridades de Atlético San Luis. Según comenta el medio Excelsior, Larcamón corre como el candidato ideal para reemplazar al técnico interino Raúl Chabrand. Pese a haber salido de Cruz Azul hace días, podría conseguir equipo en México en tiempo récord.

