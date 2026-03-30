¿SE VA? Real Madrid buscaría prestar a Franco Mastantuono

El Real Madrid comenzaría a definir el futuro de Franco Mastantuono y todo apunta a que un préstamo podría convertirse en la mejor alternativa para su desarrollo en la próxima temporada. La joven promesa argentina, considerada una apuesta importante del club, podría salir temporalmente en busca de minutos y experiencia competitiva.

La directiva merengue había descartado esta posibilidad en el pasado mercado de invierno, pero el panorama ha cambiado con el paso de los meses. La intención ahora es que el atacante tenga mayor continuidad en otro equipo, con el objetivo de regresar más consolidado y listo para asumir un rol protagónico en el Santiago Bernabéu.

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Madrid busca replicar caso Endrick

El futbolista llegó procedente de River Plate, en una operación millonaria que superó los 60 millones de euros, convirtiéndose en una de las transferencias más importantes del futbol argentino. Sin embargo, su participación ha sido irregular en el último tramo del curso. Diversos reportes indican que su protagonismo disminuyó con el cambio de dinámica en el equipo y la fuerte competencia interna.

Otro factor que influye en la posible salida temporal es el regreso de Nico Paz al primer equipo, lo que podría reducir aún más las oportunidades del argentino en el once titular. Ante ese contexto, una cesión aparece como una solución lógica para garantizar su crecimiento sin frenar su proyección.

En lo que va de la temporada, Franco ha disputado 27 partidos con 3 anotaciones y 1 asistencia en todas las competencias. A pesar de esta decisión, dentro del Real Madrid mantienen plena confianza en el potencial del joven sudamericano, convencidos de que su talento y proyección lo convertirán en una pieza importante del club en el futuro.

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