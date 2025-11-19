¡CONFIRMADO! Este fue el peor jugador de la Selección Nacional de México frente a Paraguay

México cerró la fecha FIFA de noviembre sin triunfos y dejó un sabor amargo tras caer por 2-1 ante Paraguay en Texas, Estados Unidos. El equipo de Javier Aguirre no levanta cabeza y genera mucha preocupación entre los aficionados pensando en el Mundial 2026, donde será uno de los anfitriones. Si bien es cierto que, en general, el equipo no jugó bien, hubo un futbolista en particular que no estuvo a la altura del encuentro.

Mateo Chávez fue el peor jugador de México ante Paraguay

Mateo Chávez, lateral izquierdo de tan solo 21 años, fue el peor jugador de la cancha en la derrota frente a los sudamericanos. Según SofaScore, el canterano de Chivas obtuvo una valoración de 6.2 sobre 10, siendo el jugador con menor calificación de todo el partido. De cerca lo siguen Jorge Ruvalcaba (6.3) y Erick Sánchez (6.4). Cabe destacar que Raúl Jiménez fue quien marcó el gol de México .

@mateo.chaveez / IG Mateo Chávez fue el peor jugador de México en la derrota frente a Paraguay

El futbolista del AZ Alkmaar de Países Bajos perdió casi el 50% de los duelos, perdió la posesión del balón en 9 ocasiones y tuvo apenas un 64% de efectividad en pases dentro del campo rival. Chávez no completó un gran partido y, como si fuese poco, salió reemplazado en el minuto 60 tras el ingreso de Jesús Gallardo, defensor que actualmente defiende los colores de Toluca.

México arrastra la peor racha rumbo al Mundial 2026

Tras la caída ante los paraguayos, México confirmó su mal momento y selló una racha de 6 partidos al hilo sin conocer la victoria. Todo comenzó luego de la consagración en la Copa Oro 2025 frente a Estados Unidos, pues la Selección Nacional cosechó empates ante Japón, Corea del Sur y Ecuador, además de la humillante derrota por 4-0 ante Colombia, el empate sin goles ante Uruguay y la reciente derrota ante el equipo de Gustavo Alfaro.

Final en San Antonio.



En este contexto, hay mucha preocupación de cara a la próxima Copa del Mundo y, a pesar del título conseguido en junio, México llega con más dudas que certezas al 2026. El próximo partido de la Selección Mexicana será en el mes de enero y la gran pregunta que se hace el aficionado es si el equipo podrá mejorar de cara a la cita mundialista.

Javier Aguirre liquidó a ciertos jugadores de la Selección Mexicana

El estratega del combinado nacional, si bien no dio nombres, aseguró que hay jugadores que no tienen la capacidad para representar a México en el Mundial: “No voy a individualizar porque no debo hacerlo, pero si está claro que hay jugadores que quieren y pueden, y otros que quieren, pero quizá no pueden, que no les alcanza”, soltó en conferencia de prensa tras el choque contra Paraguay.