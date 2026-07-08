CONFIRMADO: FIFA revela que Raúl Jiménez fue igual de EFECTIVO que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

¿Alguna vez imaginaste ver a Raúl Jiménez y a Cristiano Ronaldo con los mismos números en una Copa Mundial de la FIFA 2026™? Pues aunque suene difícil de creer, ¡pasó! y es que la FIFA confirmó a través de su página de estadísticas que ambos jugadores tuvieron un desempeño casi igualado durante el torneo, esto pese a ser eliminados en la misma fase.

¿Por qué su rendimiento fue el mismo?

La noticia ha dejado a muchos con la boca abierta. Según las cifras oficiales del máximo organismo del futbol, tanto el "Lobo Mexicano" como la leyenda portuguesa terminaron con una efectividad idéntica frente al arco rival según los siguientes datos:



Los disparos: Los dos jugadores soltaron un total de 18 remates buscando el gol a lo largo de toda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los dos jugadores soltaron un total de 18 remates buscando el gol a lo largo de toda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La puntería: De esos intentos, ambos lograron celebrar 3 goles cada uno, demostrando que tuvieron la misma cantidad de aciertos.

¿Qué significa esto?

Más allá de que los números sean iguales, esto nos cuenta un poco sobre lo que hicieron en la cancha:



Fueron los referentes: Está claro que ambos fueron los encargados de llevar el peso del ataque en sus selecciones, ya que sus equipos confiaron en ellos para definir las jugadas de peligro.

Está claro que ambos fueron los encargados de llevar el peso del ataque en sus selecciones, ya que sus equipos confiaron en ellos para definir las jugadas de peligro. Efectividad pareja: Mantener el mismo ritmo goleador tras realizar la misma cantidad de intentos es algo curioso y demuestra que, por lo menos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, su precisión fue muy similar.

Podrá ser de tu agrado o no el nivel que ha demostrado Raúl Jimenez, sin embarhgo, en cuanto a eficacia goleadora, el mexicano y el portugués terminaron igualados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esto será un dato que ya no se podrá modificar.

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