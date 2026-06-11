El día más esperado por el planeta fútbol finalmente ha llegado. El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arranca hoy, y la expectativa está por las nubes mientras comienzan a revelarse los nombres de las grandes figuras y celebridades que engalanarán la ceremonia de apertura. El orgullo nacional no se quedará atrás, y una de las máximas leyendas vivientes del balompié azteca ya levantó la mano para decir "presente": Javier “Chicharito” Hernández.

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A través de sus redes sociales, cuando el reloj marcaba apenas las 6:16 am, el delantero tapatío compartió una historia con la descripción “De camino al Estadio Ciudad de México”. Con este vistazo, el histórico romperredes dejó en claro que no piensa perderse ni un solo segundo de la fiesta mundialista, demostrando que incluso los ídolos de la cancha tienen que madrugar para sortear la logística y disfrutar del color de la inauguración desde temprano.

El legado del máximo goleador presente en la tribuna

La presencia de Javier Hernández en las gradas añade un toque de mística y nostalgia al debut tricolor. Cabe recordar que "Chicharito" se mantiene firme como el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, un hito que consolidó tras romper las redes en 52 ocasiones durante sus 109 partidos oficiales portando la camiseta verde. Con un letal promedio de 0.47 goles por encuentro, el canterano de las Chivas del Guadalajara es una voz más que autorizada para atestiguar el peso de jugar una Copa del Mundo en casa.

CONFIRMADO: Chicharito Hernández estará en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026|Instagram

Horarios clave para la inauguración

Aunque el pitazo inicial del esperado choque entre México y Sudáfrica está programado para las 13:00 horas, la marea verde y los miles de aficionados locales e internacionales ya han comenzado su arribo a las inmediaciones del inmueble.

La recomendación de llegar con bastante anticipación no es en vano: la espectacular ceremonia de inauguración arrancará oficialmente a las 11:30 am, prometiendo un despliegue musical y cultural que servirá como el preámbulo perfecto antes de que ruede el balón y comience oficialmente la justa mundialista.

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