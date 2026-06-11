Los partidos que se jugarán HOY jueves 11 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con esto tendremos partidos todos los días y a distintas horas del día, y hoy sabemos que ya tienes agendada la inauguración y lo que gira entorno a ella, sin embargo, deberás apartar otras horas del día para poder ver todos los partidos que tendremos hoy.

Partidos de hoy 11 de junio

La agenda futbolística comienza en punto de las 11:30 am con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esta inauguración terminará poco después del mediodía, esto para que los jugadores de México y Sudáfrica puedan llevar sin problema su calentamiento de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido entre México y Sudáfrica comenzará en punto de las 13:00 hrs.

En el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también se encuentra República Checa y Corea del Sur, equipos encargados a dar cierre a este primer día mundialista. El partido entre Chequia y Corea del Sur se jugará en el Estadio Guadalajara, y comenzará en punto de las 20:00 hrs del centro de México.

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Este mismo jueves se definirá quien será el líder en el primer enfrentamiento del Grupo A, posterior a esto, el 18 de junio jugará Chequia vs Sudáfrica y México vs Corea del Sur; la fase de grupos para el Grupo A terminará el 24 de junio cuando Sudáfrica enfrente a Corea del Sur y México enfrente a Chequia.

Así que ya lo sabes, la jornada futbolística de este 11 de junio no termina con la inauguración de México y Sudáfrica, tendrás un ligero descanso para posterior ver el Chequia vs Corea del Sur.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca, el canal emitirá 32 partidos de manera gratuita.

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