CONFIRMADO: José Luis Sánchez Solá “Chelis” regresa a entrenar a Puebla para la siguiente temporada

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como “Chelis”, regresará nuevamente a los banquillos como en los viejos tiempos y qué mejor manera que hacerlo al entrenar al equipo de sus amores, Puebla. Pero no dirigirá al primer equipo, que anda en busca de un entrenador tras la salida de Albert Espigares a 6 meses de su llegada, sino a un conjunto que jugará en la Tercera División del futbol mexicano para la siguiente temporada.

“Chelis”, quien desde hace un año es rector de la Universidad del Deporte de Puebla, reveló en conferencia de prensa que tiene hasta el 15 de junio para conformar un equipo, principalmente por jóvenes de entre 16 y 19 años, con el objetivo de impulsar el talento de los jóvenes del estado. Pasó sin pena ni gloria en Tigres y ahora pelea por el bicampeonato.

Sánchez Solá dirigirá a un equipo de Tercera División, llamado Juntas Auxiliares de Puebla.|Archivo

“Ya tenemos el lugar, ya no lo cedieron, y el equipo se va a llamar Juntas Auxiliares de Puebla. Parecería que es un premio para ellos, pero no es un premio para mí, porque yo los voy a dirigir con todo mi equipo de trabajo de Primera División”, declaró Sánchez Solá.

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La unión entre el “Chelis” y Puebla

Sánchez Solá nació en Puebla; de ahí su amor por el equipo. Pese a que no fue jugador profesional, inició trabajando en las Fuerzas Básicas y su gran oportunidad de dirigir al equipo le llegó a los 47 años.

“Chelis” ha tenido 4 etapas en el Club Puebla, siendo las primeras las más fructíferas, pues en una salvó al equipo de irse al descenso, mientras que en la otra llegó hasta una semifinal, ya que fueron eliminados por Pumas, que a la postre sería el campeón del año 2011.

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José Luis también dirigió a Tecos y Veracruz en la Liga BBVA MX, mientras que en la Segunda División a Correcaminos y Venados. El ahora entrenador de las Juntas Auxiliares de Puebla también trabajó en el extranjero, como lo fue en Chivas USA en la MLS y en el LV Lights de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El último equipo de Sánchez Solá de manera profesional fue el Puebla, al que dejó a finales de 2019. Desde entonces, se ha dedicado a ser comentarista y ahora rector de la Universidad del Deporte del estado que lo vio nacer.