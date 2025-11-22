¿Quién es Albert Espigares? El nuevo entrenador que encabezará la reconstrucción del Puebla en la Liga BBVA MX

El Club Puebla inició una nueva dirección deportiva con la designación de Albert Espigares como director técnico, un movimiento que atiende al proyecto de largo plazo planteado tras finalizar en el sitio 18 de la tabla general del Apertura 2025. El entrenador afirmó durante su presentación que “llego ilusionado y motivado”, expresión que acompañó el anuncio oficial de su ascenso al primer equipo.

Espigares López, de nacionalidad española y 48 años de edad, cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de licencias emitidas por la RFEF, UEFA y FMF. Su trayectoria se ha orientado hacia procesos metodológicos ligados al desarrollo juvenil, un elemento que la directiva consideró prioritario para reactivar la estructura interna. La institución destacó que su experiencia en formación representa una apuesta de continuidad, ya que hasta noviembre de 2025 fungió como director de fuerzas básicas del club.

Historial es la Liga MX

El nuevo técnico ha construido su carrera en México dentro de estructuras formativas, en Atlas trabajó como formador y metodólogo, etapa en la que participó en la evolución multidimensional del futbolista y en la integración de herramientas científicas al entrenamiento. Su paso posterior en Santos Laguna profundizó ese enfoque antes de incorporarse a Puebla, donde elaboró programas destinados a fortalecer la cantera y a establecer vínculos más sólidos entre categorías.

Su trayectoria dentro del club lo posicionó como pieza clave en la reactivación del proyecto deportivo, labor que impulsó su ascenso al banquillo del primer equipo. El enfoque del nuevo entrenador se orienta a integrar talento juvenil de forma progresiva, una línea que definió desde el inicio. “Mi idea es integrar a los juveniles al primer equipo, darles herramientas y acompañarlos”, señaló al presentar el esquema de trabajo que pretende implementar en el Clausura 2026.

Con respaldo de la directiva

El director deportivo del Puebla informó que el club prepara la llegada de entre dos y tres refuerzos de experiencia para apuntalar zonas específicas del plantel. La intención consiste en equilibrar la inserción de jugadores jóvenes con la presencia de elementos consolidados que faciliten la transición hacia una estructura más estable, según explicó, el análisis del mercado se centra en perfiles que cumplan con necesidades deportivas y con criterios de integración al proyecto institucional.

Su arribo ocurre tras el cierre del ciclo de Hernán Cristante, periodo en el que el equipo no logró salir del fondo de la clasificación. Ante esa situación, la directiva definió que el nuevo cuerpo técnico deberá orientar la reconstrucción deportiva hacia el fortalecimiento de la cantera, la integración metodológica y la formación de una base joven que sostenga al club en las siguientes temporadas.

El Clausura 2026 marcará el inicio formal de la gestión de Espigares en el máximo nivel, su reto consistirá en trasladar su modelo de trabajo a un escenario competitivo condicionado por la urgencia del cociente y por la necesidad de establecer una estructura con identidad clara. El club espera que la combinación entre refuerzos, talento juvenil y una metodología definida permita estabilizar el rumbo tras uno de los semestres más complejos recientes para la institución.

