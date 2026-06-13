Rafa Llorente jugará el Clausura 2026 en el futbol mexicano, luego de su paso por Atlético de Madrid. Ahora, el futbolista de 23 años tendrá un nuevo reto y ese es el de consagrarse en la Liga BBVA MX y, por qué no, quizá volver a España en un futuro, como fue el caso de Álvaro Fidalgo, quien ya debutó en una Copa Mundial de la FIFA™ con la Selección Mexicana.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el extremo derecho es nuevo jugador del Atlético de San Luis para el Apertura 2026. A falta de las pruebas médicas, el español firmará contrato por 2 años con los potosinos, que buscará pelear en la parte alta de la tabla general para el torneo venidero. Cruz Azul va por fichaje sudamericano y se lo quiere quitar a gigantes de América.

CONFIRMADO: Llorente llega al futbol mexicano tras su paso por Atlético de Madrid|@rafallorente10

¿Quién es Rafa Llorente, exjugador del Atlético de Madrid?

Llorente es un jugador joven de 23 años que inició su carrera en Las Rozas CF de su país, para luego incursionar en el Real Madrid Castilla. Sin embargo, su destino le tendría preparado algo que no tenía en mente: pertenecer al Atlético de Madrid.

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El extremo llegó al conjunto colchonero a principios de este 2026 y solo un semestre le bastó para que la gente del Atlético de San Luis se fijara en él y lo fichara. Ello en gran medida a la buena relación entre ambos equipos al pertenecer al mismo dueño.

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Rafa jugó para el Atlético Madrileño, equipo filial de los colchoneros, con los que marcó 5 goles y dio una asistencia en 17 partidos jugados, según estadísticas de BeSoccer. Además, fue acreedor a 3 tarjetas amarillas durante el semestre.

Cabe destacar que actualmente el nacido en Madrid, España, tiene un valor de 200 mil euros, según Transfermarkt, pero ello podría incrementar en caso de hacer un buen papel en la Liga BBVA MX.