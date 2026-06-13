Cruz Azul va por fichaje sudamericano y se lo quiere quitar a gigantes de América

Cruz Azul ya trabaja en conformar un plantel competitivo para pelear por el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Para ello, Joel Huiqui, su cuerpo técnico y la directiva ya analizan un posible fichaje sudamericano, quien es el fruto del deseo de varios clubes que son gigantes de América, como lo es el conjunto de Coapa, que ya tendría a su primera alta bajo el mando de Guillermo Almada.

De acuerdo con el periodista argentino Luciano García, la Máquina está interesada en David Romero, killer del área de Tigre. Sin embargo, el conjunto de la Noria no es el único que buscaría ficharlo, ya que hay otros clubes interesados en ficharlo, incluso un equipo de Italia, donde es probable que Santiago Gimenez continúe su carrera.

David Romero es el jugador que le interesa a diferentes clubes.|Arriba Tigre

Romero no solo le interesa a Cruz Azul, pues también es buscado por grandes clubes brasileños como Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro, así como el Cagliari de Italia, por lo que no la tiene nada fácil en su plan por conseguir una delantera letal junto con Gabriel Fernández, quien durante la Liguilla la jugó lesionado al no haber un cambio natural en su posición.

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¿Quién es el jugador que quiere fichar Cruz Azul?

José David es un futbolista argentino que salió de Talleres, para después jugar por primera vez fuera de su país en La Calera de Chile. El jugador de 23 años llegó a Tigre, con el que firmó contrato en enero de este año.

El argentino firmó contrato con Tigre hasta diciembre de 2030, por lo que la Máquina deberá pagar su cláusula de recisión. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Romero tiene un precio de 5 millones de euros, poco más de 99 millones de pesos.

En este semestre, el killer del área marcó 11 goles y dio 2 asistencias en 18 partidos disputados, tanto en la Copa, liga local y la Sudamericana. Según las estadísticas de BeSoccer, David también fue acreedor a una tarjeta amarilla.