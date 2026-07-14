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CONFIRMADO: Los narradores de TV Azteca para el Francia vs España de las semifinales del Mundial 2026

El partido comienza en punto de las 13:00 hrs y será llevado a ustedes por parte de el mejor equipo de TV AZTECA

Francia España Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Amaury Torres - DR

España y Francia se enfrentan hoy en el Dallas Stadium por un lugar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este partido será llevado a ustedes en todas las plataformas de TV AZTECA (Canal 7, Streaming web, App Azteca Deportes), además contará con la narración del mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague; ellos serán los encargados de llevarte la narración completa de estas primeras semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Cómo llegan al partido ambas seleeciones?

  • España: Se ha consolidado como un equipo equilibrado, destacando especialmente por su solidez defensiva; solo ha permitido un gol en lo que va de la competencia. Su estrategia se basa en la posesión del balón y en el control del ritmo de juego para construir sus oportunidades de ataque.
  • Francia: Ha demostrado una alta capacidad goleadora, registrando 16 anotaciones en seis partidos. Su juego depende de transiciones rápidas y de la capacidad de sus delanteros, como Kylian Mbappé u Ousmane Démbelé, para aprovechar los espacios en campo abierto y a través de individualidadesmandar el balón al fondo de la portería.

El partido comienza en punto de las 13:00 horas y lo podrás ver a través de:

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