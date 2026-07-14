¿Cuánto dinero recibirá Cruz Azul con la venta de Giorgos Giakoumakis?

El mercado de fichajes en el futbol mexicano está a todo lo que da y, sin duda, una de las escuadras más movidas en este ámbito es la Máquina de Cruz Azul, la cual ya se frota las manos en torno a la cantidad de dinero que recibirá con la venta del griego Giorgos Gioakoumakis.

cruz azul

Giorgos disputó la última temporada en el PAOK de Grecia luego de ser cedido por Cruz Azul durante este tiempo; sin embargo, todo parece indicar que el centro delantero griego continuará su carrera en la primera división de los Emiratos Árabes Unidos a través del Al Ain.

¿Cuánto dinero recibirá Cruz Azul por Giorgos Gioakoumakis?

Para dar un poco de contexto, vale decir que el atacante europeo quedó fuera de cualquier planificación de Cruz Azul rumbo al Apertura 2026, por lo que desde hace días le han buscado acomodo en otro equipo, mismo que parece haber llegado en los Emiratos Árabes Unidos.

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Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.



Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. #Giakoumakis #PAOK #NewEra pic.twitter.com/oP4IoiFFFk — PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2026

Ante esta situación, el portal 365 Scores México señala que la operación entre el Al Ain y el Cruz Azul se habría cerrado en una cifra cercana a los seis millones de dólares, misma que, si bien no es la misma que pagó el club por él hace unos años, es significativamente alta.

Cabe mencionar que, si bien tuvo buenas actuaciones en algunos cotejos, la realidad es que Giakoumakis nunca se pudo adaptar al estilo de juego de la Liga BBVA MX, motivo por el cual saldrá de Cruz Azul con más pena que gloria por su participación en el terreno de juego.

¿Qué delanteros tiene Cruz Azul para enfrentar el Apertura 2026?

En estos momentos, Cruz Azul cuenta con centros delanteros de la talla de Nicolás Ibáñez, Juan José Calero, Mateo Levy y Gabriel Fernández; sin embargo, todo haría indicar que el Toro sería el sacrificado de la directiva a fin de traer a otro elemento que no sea formado en México.