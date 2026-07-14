Estas son las CONDICIONES que Guillermo Almada puso en América a DÍAS para el Apertura 2026

Estamos a unos días para que comience oficialmente el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que se vislumbra como uno de los más parejos de los últimos años gracias al nivel de varias escuadras, destacando algunas como Tigres, Toluca, Chivas, Cruz Azul y América.

cruz azul

En cuanto al conjunto azulcrema, la realidad es que América tiene como objetivo recuperar el nivel que perdió en el último año, mismo en donde ni siquiera estuvo cerca de lograr el título de Liga. Por tal motivo, su nuevo entrenador, Guillermo Almada, colocó estas condiciones a su entorno en Coapa.

¿Qué condiciones puso Guillermo Almada en América para el Apertura 2026?

De acuerdo con información del periodista de ESPN Víctor Díaz, la directiva del América tenía en mente la salida de Alexis Gutiérrez, jugador que llegó hace unos meses pero que, sin embargo, nunca logró tener la confianza plena del entrenador anterior; es decir, André Jardine.

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La directiva del América buscaba vencer al exseleccionado nacional, pues consideraban que tenía buen mercado en México; sin embargo, fue ahí cuando Guillermo Almada solicitó a la cúpula azulcrema no venderlo, pues se espera que sea un elemento importante en su esquema.

De hecho, la confianza del entrenador uruguayo sobre Alexis Gutiérrez sería tanta que, incluso, no se descarta que el mexicano pueda tener muchos minutos en el torneo Apertura 2026, peleando por ser titular en el centro del campo junto a otros elementos como Erick Sánchez y Alan Cervantes.

¿Alexis Gutiérrez tenía ofertas formales para salir del América?

Distintos medios señalaron que el conjunto azulcrema había recibido una oferta formal de préstamo proveniente del Elche de España; sin embargo, la situación con su entrenador hizo que el América rechazara la misma, pues entiende que el jugador podría ser importante para su nuevo DT.