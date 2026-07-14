MLB: ¿A qué hora es el Juego de Estrellas de la temporada 2026 HOY martes 14 de julio?

Ha llegado una de las semanas más importantes, atractivas y entretenidas que las Grandes Ligas tendrán a lo largo del año. Y es que, mientras la Serie Mundial está a unos meses de llegar, la MLB finalmente se dice lista para presentar su Juego de Estrellas correspondiente a la temporada 2026.

La temporada 2026 de la MLB ha sido una de las más entretenidas de los últimos años gracias al nivel que algunas escuadras, tanto de la Liga Nacional como la Americana, han demostrado en el diamante. Ahora, ambas Ligas se enfrentarán para demostrar su valía en el Juego de Estrellas.

¿A qué hora será el Juego de Estrellas de la MLB 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el Juego de Estrellas de la MLB reunirá a lo mejor del roster actual de la Liga Americana y Nacional, por lo que se espera un juego plagado de muchas jugadas de fantasía que está programado para llevarse a cabo este martes 14 de julio del 2026.

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Sending you into the All-Star break with some souvenirs ⚾️ pic.twitter.com/4cTbka1Oah — MLB (@MLB) July 12, 2026

Dicho lo anterior, debes saber que el partido correspondiente al Juego de Estrellas de la MLB comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de la República Mexicana, en el Citizens Bank Park de Filadelfia, un evento que se podrá disfrutar totalmente en vivo a través de Disney Plus.

¿Qué jugadores estarán presentes en el MLB Star Game 2026?

Son muchas las figuras que estarán disponibles en esta edición número 96 del Juego de Estrellas de la MLB. Y es que, mientras que en la Liga Nacional destacan elementos como Drake Baldwin, Ozzie Albies, Max Muncy y Freddie Freeman, en la Liga Americana se vislumbran atletas como Ernie Clement, Nick Kurtz y Yordan Álvarez, por destacar algunos ejemplos.