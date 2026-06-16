CONFIRMADO: Mexicano llega al Bayern Múnich en el mercado de verano
El lateral derecho ya viste la playera y entrena con el gigante de Alemania tras su llegada en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™
Mientras se disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un mexicano llegó en este verano al gigante de Alemania como lo es el Bayern Múnich. Incluso, el lateral derecho ya viste la mítica playera y entrena con el equipo, gracias a que su club de la Liga BBVA MX le dio todas las facilidades para salir y probarse en el futbol de Europa, donde quieren a Armando González.
Fernhey Ramírez es el jugador que está a prueba con el Bayern. Lo anterior, ya que cada año un canterano de Tigres, que será transmitido por Azteca Deportes en el Apertura 2026, acude a un campamento del club alemán que dura varias semanas, a fin de que se pruebe y, en el mejor de los casos, sea seleccionado para continuar con su formación futbolística.
De acuerdo con datos de BeSoccer, Ramírez tiene 17 años y juega con su categoría. Durante el Clausura 2026 disputó 17 encuentros, en los que solo recibió una tarjeta amarilla. En la Sub-17 de la UANL, el lateral derecho suma 51 partidos jugados.
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¿De qué tratan los campamentos del Bayern Múnich?
Bayern Múnich tiene 2 tipos de campamentos: uno internacional que se realiza en diferentes sedes alrededor del mundo y el Programa Residencial Oficial, donde participan jóvenes de entre 6 y 17 años.
- Programa Residencial Oficial: Los jóvenes entrenan en las instalaciones del gigante de Alemania durante 10 días. Los futbolistas reciben equipo de entrenamiento de una exclusiva marca y son guiados por entrenadores de primer nivel, incluso de leyendas.
- Campamentos internacionales: Esta modalidad dura entre 5 y 7 días con hasta 2 sesiones de entrenamiento por día. Las sedes varían cada año, al igual que los costos y las fechas exactas, las cuales se pueden consultar en la página web del Bayern Múnich.