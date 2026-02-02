No solo Diego Laínez y Álvaro Fidalgo: este mexicano jugó y se convirtió en leyenda en Real Betis

La última baja del Club América generó lágrimas en los aficionados ya que se trató de la salida de Álvaro Fidalgo , histórico mediocentro que estuvo 5 años en el Nido de Coapa y supo conquistar varios títulos. No obstante, el Real Betis aprovechó y lo fichó. El conjunto español ya ha incorporado a otros jugadores de nacionalidad mexicana como Diego Laínez y otro que se volvió leyenda.

Resulta que además del actual jugador de Tigres de la UANL y del ex América (español nacionalizado mexicano) , el nacido en México que se convirtió en leyenda en el Real Betis fue nada menos que Andrés Guardado, quien jugó casi 7 años en el conjunto bético. Además, ganó una Copa del Rey y disputó más de 200 partidos allí.

Andres Guardado en el Betis| /Getty Images

Guardado fue titular durante mucho tiempo en el Betis y hasta fue parte importante del título de la Copa del Rey 2022 con el conjunto bético. Lainez también integraba ese plantel. Hay que ver si Fidalgo logra lo que consiguieron sus compatriotas.

Álvaro Fidalgo se convirtió de español a mexicano

La Liga BBVA MX despidió a Fidalgo con un emotivo video. Cabe destacar que se transformó en un jugador muy querido en México y fue algo recíproco, puesto que este mismo 2 de febrero el nacido en España consiguió cumplir la exigencia de FIFA de los 5 años de residencia en un país para ser elegible por la Selección Mexicana.

Crédito: Mexsport

Los números de Andrés Guardado en el Real Betis de España

Para muchos Andrés Guardado es una verdadera leyenda de los verdiblancos tras su llegada en el 2017 y las siguientes estadísticas en la institución:

Partidos jugados: 218

Encuentros como titular: 154

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 17

Tarjetas recibidas: 47 amarillas y una roja

Títulos ganados: 1 (Copa del Rey 2021/22)

Así le fue a Diego Laínez en el Real Betis

Diego Lainez en el Betis|MEXSPORT/MEXSPORT

El actual jugador de Tigres de la UANL, Diego Laínez, jugó durante 4 temporadas en el Real Betis y estas fueron sus estadísticas allí:

Partidos jugados: 72

Encuentros como titular: 24

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 0 rojas

Títulos logrados: 1 (Copa del Rey 2021/2022)

Los números de Álvaro Fidalgo en el Club América

El mediocentro de 28 años nacionalizado mexicano jugó durante casi 6 temporadas con las Águilas de Coapa. De acuerdo a BeSoccer, los números de Álvaro Fidalgo en Club América fueron los siguientes: