CONFIRMADO: Esto es lo que pasará con Guido Rodríguez y su traspaso al Club América
De cara al Apertura 2026, el argentino llegó como el gran anhelo de la directiva del América
El Club América ya trabaja en refuerzos en medio de la planeación del Apertura 2026. Uno de los nombres que más expectativa generó entre los aficionados fue el de Guido Rodríguez. Durante las últimas semanas crecieron los rumores sobre un posible regreso del mediocampista argentino a Coapa.
La situación del futbolista en España abrió distintas versiones sobre su futuro. Sin embargo, Guido Rodríguez ya tomó una decisión junto con el Valencia y el panorama cambió por completo para el conjunto azulcrema de cara al siguiente mercado de fichajes. En tanto, Guillermo Almada tiene una fórmula maestra.
Guido Rodríguez no volverá al Club América
De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el mediocampista argentino renovará contrato con el Valencia por dos temporadas más. Con esa decisión, la posibilidad de un regreso inmediato al Club América quedó prácticamente descartada.
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El argentino terminaba vínculo con el conjunto español y eso alimentó las especulaciones sobre una posible vuelta a la Liga BBVA MX. Aun así, el nuevo acuerdo con Valencia modificó el escenario para el equipo mexicano.
La directiva americanista analizaba distintas opciones para reforzar el mediocampo rumbo al Apertura 2026. Guido Rodríguez aparecía como uno de los jugadores más queridos por la afición debido a su pasado exitoso con las Águilas.
Guido Rodríguez seguirá en Europa
Si Guido cumple completamente su nuevo contrato, una hipotética vuelta al futbol mexicano podría darse hasta los 34 años. Durante su etapa con América, el argentino dejó una imagen positiva dentro del club y fue considerado uno de los mejores mediocampistas de la Liga BBVA MX en ese periodo.
Los números y títulos de Guido Rodríguez con América
Guido Rodríguez jugó con el Club América entre 2017 y 2019. Durante ese periodo conquistó un título de Liga MX y una Copa MX con el equipo de Coapa.
Además, el mediocampista argentino recibió reconocimientos individuales por su rendimiento en el futbol mexicano y llegó a ser considerado entre los futbolistas más destacados del campeonato. El mediocentro de 32 años, según las estadísticas de BeSoccer, ha tenido estos números en el Club América:
- Partidos jugados: 123
- Encuentros como titular: 123
- Goles convertidos: 12
- Asistencias aportadas: 2
- Títulos conseguidos: 2 (Liga MX Apertura 2018 y Copa MX Clausura 2019).