CONFIRMADO: Esto es lo que pasará con Guido Rodríguez y su traspaso al Club América

El Club América ya trabaja en refuerzos en medio de la planeación del Apertura 2026. Uno de los nombres que más expectativa generó entre los aficionados fue el de Guido Rodríguez. Durante las últimas semanas crecieron los rumores sobre un posible regreso del mediocampista argentino a Coapa.

La situación del futbolista en España abrió distintas versiones sobre su futuro. Sin embargo, Guido Rodríguez ya tomó una decisión junto con el Valencia y el panorama cambió por completo para el conjunto azulcrema de cara al siguiente mercado de fichajes. En tanto, Guillermo Almada tiene una fórmula maestra.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 20: Guido Rodriguez #05 of America struggles for the ball against Leonel Vangioni #11 of Monterrey during the 1st round match between America and Monterrey as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at Azteca Stadium on July 20, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)|Getty Images

Guido Rodríguez no volverá al Club América

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el mediocampista argentino renovará contrato con el Valencia por dos temporadas más. Con esa decisión, la posibilidad de un regreso inmediato al Club América quedó prácticamente descartada.

TE PUEDE INTERESAR:

El argentino terminaba vínculo con el conjunto español y eso alimentó las especulaciones sobre una posible vuelta a la Liga BBVA MX. Aun así, el nuevo acuerdo con Valencia modificó el escenario para el equipo mexicano.

La directiva americanista analizaba distintas opciones para reforzar el mediocampo rumbo al Apertura 2026. Guido Rodríguez aparecía como uno de los jugadores más queridos por la afición debido a su pasado exitoso con las Águilas.

Guido Rodríguez seguirá en Europa

Si Guido cumple completamente su nuevo contrato, una hipotética vuelta al futbol mexicano podría darse hasta los 34 años. Durante su etapa con América, el argentino dejó una imagen positiva dentro del club y fue considerado uno de los mejores mediocampistas de la Liga BBVA MX en ese periodo.

Los números y títulos de Guido Rodríguez con América

Guido Rodríguez jugó con el Club América entre 2017 y 2019. Durante ese periodo conquistó un título de Liga MX y una Copa MX con el equipo de Coapa.

|Mexsport

Además, el mediocampista argentino recibió reconocimientos individuales por su rendimiento en el futbol mexicano y llegó a ser considerado entre los futbolistas más destacados del campeonato. El mediocentro de 32 años, según las estadísticas de BeSoccer, ha tenido estos números en el Club América: