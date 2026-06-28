Apenas acaba de llegar y Guillermo Almada ya podría salir del Club América

Guillermo Almada llegó al Club América para iniciar un nuevo proyecto rumbo al Apertura 2026. Sin embargo, su etapa en Coapa podría tener un primer punto de tensión antes de comenzar oficialmente, debido al futuro de la Selección de Uruguay tras el fracaso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El entrenador uruguayo es uno de los nombres que vuelve a aparecer en el entorno de la Celeste, después de la eliminación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la fase de grupos. Uruguay terminó su participación sin ganar partidos y quedó como la única selección de Conmebol que no avanzó a la siguiente ronda del torneo.

De acuerdo con distintos reportes, Almada tendría una cláusula especial en su contrato con América que le permitiría negociar una salida en caso de recibir una oferta formal de una selección nacional. Hasta el momento, ni el club azulcrema ni la Asociación Uruguaya de Fútbol han confirmado una negociación.

El rival que podría tener Uruguay en 16avos de Final|Crédito: @Uruguay / X

La cláusula que podría sacar a Guillermo Almada del América

La información que encendió las alarmas en América señala que Guillermo Almada habría llegado al club con una condición particular: poder salir si aparece una propuesta de una selección. En ese escenario, Uruguay aparece como el destino que más sentido tendría para el técnico.

Según lo publicado por medios nacionales, esta cláusula no implica que Almada vaya a dejar al América de inmediato. Sin embargo, sí deja abierta una puerta que puede tomar relevancia si la AUF decide cerrar el ciclo de Marcelo Bielsa y buscar un entrenador uruguayo para encabezar el nuevo proceso.

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El detalle no es menor para las Águilas. Almada acaba de asumir el reto azulcrema y su llegada fue presentada como una apuesta importante para el Apertura 2026, después de la salida de André Jardine. Incluso, el propio entrenador calificó su llegada al América como “uno de los orgullos más grandes” de su carrera.

Por qué Uruguay podría buscar a Guillermo Almada

El presente de Uruguay dejó muchas dudas. La Celeste no pudo superar la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y cerró una participación complicada, marcada por malos resultados y tensión interna.

En ese contexto, Almada aparece como un candidato lógico. Es uruguayo, conoce el futbol sudamericano y tiene una trayectoria sólida en la Liga BBVA MX, donde fue campeón con Pachuca y también dejó una etapa importante con Santos Laguna.

Además, no es la primera vez que su nombre se vincula con la Selección de Uruguay. El propio entrenador reconoció en el pasado que dirigir a su país es un objetivo importante en su carrera.

Qué pasará con Guillermo Almada en América

La situación dependerá de dos factores: que Uruguay cierre oficialmente el ciclo de Marcelo Bielsa y que la AUF decida avanzar por Guillermo Almada. Mientras eso no ocurra, el técnico seguirá siendo entrenador del Club América y trabajará de cara al Apertura 2026.

El punto de alerta para las Águilas es que el escenario ya está instalado. Almada apenas acaba de llegar, pero su nombre vuelve a estar relacionado con el sueño de dirigir a Uruguay. De todos modos, la decisión final recae en el propio entrenador, quien tendrá la total libertad de elegir continuar en el América si así lo desea.