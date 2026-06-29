Por qué Neymar todavía no juega con Brasil en el Mundial 2026: la gran ausencia del partido vs Japón

Brasil comenzó en desventaja en el marcador frente a Japón este lunes en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, mientras muchos se preguntan en qué estadio se jugaba el partido, la mayoría puso su foco en Neymar Jr. y la ausencia en el equipo titular de Carlo Ancelotti.

Sobre el final de la fase de grupos, Neymar Jr. regresó recientemente a la selección después de una larga ausencia por lesión. El delantero del Santos sumó minutos frente a Escocia en el cierre de la fase de grupos. No obstante, Ney todavía no estaba listo para disputar un partido completo por su físico. En contra de las simulaciones, Japón arrancó ganándole a Brasil.

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Neymar todavía no está al 100% físicamente

Carlo Ancelotti explicó en conferencia de prensa que Neymar ha mostrado una evolución positiva durante los últimos entrenamientos. Aun así, el entrenador italiano señaló que el futbolista no tuvo una preparación completa junto al resto del plantel.

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El técnico de Brasil confirmó que Neymar podrá tener más participación frente a Japón respecto al último partido. Sin embargo, inició como suplente para evitar riesgos físicos después de las múltiples lesiones en los últimos años. Perdiendo ante los nipones, su ingreso parecía muy necesario en la segunda mitad

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil’s Neymar Jr. reacts REUTERS/Marco Bello|Marco Bello/REUTERS

Neymar sí podía ser utilizado en el segundo tiempo

La idea del cuerpo técnico es utilizar al delantero cuando el desgaste físico del rival sea mayor. Brasil considera que Neymar todavía puede marcar diferencias en momentos puntuales del encuentro gracias a su capacidad para generar peligro cerca del área.

Neymar ha enfrentado 5 veces a Japón y registra 9 goles junto con 3 asistencias. Esos números lo convierten en uno de los futbolistas más peligrosos para los Samuráis Azules, que comenzaron el duelo ganando en el primer tiempo.

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