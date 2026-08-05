CONFIRMADO: el Real Madrid ya no tendrá argentinos en su plantilla y esta es la razón

El Real Madrid afrontará la nueva temporada con un cambio importante en su plantilla. El club español dejará de contar con futbolistas argentinos dentro de su plantilla. La decisión forma parte de la planificación deportiva para el curso 2026-2027.

La principal novedad tiene como protagonista a Franco Mastantuono, uno de los siete que dejaría el club. El mediocampista argentino fue cedido por una temporada a la Fiorentina para que tenga mayor continuidad. El acuerdo no contempla una opción de compra y tanto el conjunto italiano como el Real Madrid compartirán el pago de su salario durante el préstamo.

Franco Mastantuono tiene un salario más elevado que Alexis Vega|Real Madrid / X

¿Por qué el Real Madrid ya no tendrá argentinos?

La salida temporal de Mastantuono deja al Real Madrid sin futbolistas argentinos en su plantilla principal. El ex River Plate no entraba en los planes inmediatos de José Mourinho y el club decidió que su desarrollo continuara en otra liga europea, descartando un préstamo al futbol argentino pese al interés que mostró River Plate.

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Durante la última temporada, Mastantuono disputó 35 partidos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. El cuerpo técnico consideró que necesitaba más minutos para seguir creciendo. Fiorentina apareció como el destino elegido.

Franco Mastantuono buscará continuidad en Italia

El préstamo tendrá vigencia hasta julio de 2027. Real Madrid mantiene el control sobre el futuro del jugador, ya que la cesión se cerró sin opción de compra. De esa forma, el club español podrá evaluar su evolución antes de su regreso.

River Plate intentó concretar el regreso del argentino, pero la respuesta desde Madrid fue negativa. La postura del club siempre fue una cesión únicamente dentro del futbol europeo, una condición que terminó favoreciendo a la Fiorentina.

¿Qué pasa con Nico Paz, el otro argentino del Real Madrid?

El otro argentino ligado al Real Madrid es Nico Paz, aunque continuará cedido en el Como 1907 durante la temporada 2026-2027. La decisión fue tomada de común acuerdo entre el jugador, el club italiano y la institución española para priorizar su continuidad y su participación en la UEFA Champions League.

Con Mastantuono en Fiorentina y Nico Paz en Como, el Real Madrid iniciará la temporada sin argentinos en su plantilla principal. Aunque ambos siguen perteneciendo al club español, necesitarán sumar experiencia antes de volver al Santiago Bernabéu.

