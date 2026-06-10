Estos son los 7 jugadores que podrían dejar el Real Madrid tras la llegada de Mourinho al banquillo
La llegada de Mourinho al Club Merengue trae consigo rumores de salidas
Con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, el club ha iniciado una fase de cambios profundos. La reciente confirmación de fichajes estratégicos y la planificación de futuras incorporaciones han desatado una ola de rumores sobre las salidas necesarias para equilibrar la plantilla.
Tras una temporada irregular, varios futbolistas han quedado bajo la lupa tanto de la directiva como de una afición que, fiel a la historia del club como máximo ganador de la Champions League y dominador del campeonato local, exige un nivel de excelencia innegociable.
Futbolistas que podrían salir del Real Madrid en la presente temporada
A continuación, analizamos los jugadores cuya continuidad en el Santiago Bernabéu genera dudas ante el nuevo proyecto:
- Eduardo Camavinga: El mediocampista francés ha perdido peso específico en el equipo. Tras un periodo donde sus actuaciones fueron cuestionadas, su valor de mercado ha sufrido un descenso significativo —pasando de 100 a 50 millones de euros según Transfermarkt—. El jugador deberá mantener una charla crucial con Mourinho para definir si entra en sus planes tácticos.
- Dani Ceballos: A pesar de su calidad técnica, el mediocampista no ha logrado la continuidad necesaria para ser una pieza fundamental. Con la alta competencia en la medular, su salida se presenta como una opción lógica para ambas partes, permitiéndole buscar el protagonismo que en Madrid parece inalcanzable.
- Ferland Mendy: El lateral francés ha alternado luces y sombras. Ante la necesidad del equipo de refrescar las bandas con perfiles más dinámicos y ofensivos, su puesto es uno de los que la dirección deportiva está evaluando para ejecutar una renovación en la línea defensiva.
- Brahim Díaz: Aunque ha dejado destellos de calidad, la inminente llegada de una estrella mundial para el ataque compromete seriamente sus minutos. Brahim se encuentra en una encrucijada donde deberá decidir si acepta un rol secundario o busca un destino donde sea titular indiscutible.
- Gonzalo García: El regreso de Endrick a la disciplina blanca reduce drásticamente las oportunidades para el joven talento. Pese a haber cumplido con creces cada vez que se le ha requerido, el overbooking de delanteros pone en riesgo su progresión dentro del primer equipo.
- Franco Mastantuono: Considerado una apuesta de futuro tras su llegada por más de 60 millones de euros, su adaptación ha sido lenta. Para evitar que su progresión se estanque, el club valora seriamente una cesión a otro equipo europeo donde pueda sumar minutos de calidad y adquirir experiencia.
- Raúl Asensio: El central ha cumplido con solvencia en su rol de suplente, pero la llegada de Ibrahima Konaté y el firme interés en Joško Gvardiol lo relegan a un plano residual. Su salida parece necesaria para liberar espacio en una zona defensiva que se busca reforzar con jerarquía internacional.