Estos son los 7 jugadores que podrían dejar el Real Madrid tras la llegada de Mourinho al banquillo

Con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, el club ha iniciado una fase de cambios profundos. La reciente confirmación de fichajes estratégicos y la planificación de futuras incorporaciones han desatado una ola de rumores sobre las salidas necesarias para equilibrar la plantilla.

Tras una temporada irregular, varios futbolistas han quedado bajo la lupa tanto de la directiva como de una afición que, fiel a la historia del club como máximo ganador de la Champions League y dominador del campeonato local, exige un nivel de excelencia innegociable.

Futbolistas que podrían salir del Real Madrid en la presente temporada

A continuación, analizamos los jugadores cuya continuidad en el Santiago Bernabéu genera dudas ante el nuevo proyecto:

