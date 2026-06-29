CONFIRMADO: la segunda SELECCIÓN calificada a los octavos de final del Mundial 2026™

La jerarquía del pentacampeón del mundo terminó por imponerse en suelo texano. En un encuentro de dientes apretados que abrió las emociones de la jornada de este lunes 29 de junio, la Selección de Brasil vino de atrás para derrotar 2-1 a un combativo Japón en el Houston Stadium, convirtiéndose de manera oficial en la segunda escuadra clasificada a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Con este vibrante resultado, la Verdeamarela espanta los fantasmas de las rondas previas de eliminación directa y mantiene firme el sueño de romper su sequía bajo la dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti.

Brasil: Una remontada con sello de campeón en Houston

El partido comenzó cuesta arriba para los sudamericanos. La disciplina táctica del cuadro nipón surtió efecto en el primer tiempo cuando Kaishū Sano sorprendió a la zaga brasileña al minuto 29 para adelantar a los asiáticos. Brasil lució incómodo, pero el entretiempo sirvió para acomodar las piezas en el tablero.

La reacción llegó en la parte complementaria por conducto de la experiencia. Al minuto 56, el mediocampista Casemiro emparejó los cartones con un sólido disparo tras una jugada a balón parado. Cuando todo apuntaba a los tiempos extras y el drama consumía al estadio, apareció el colmillo brasileño en la agonía del encuentro: Gabriel Martinelli firmó el agónico 2-1 definitivo al minuto 90+6', desatando la locura en las tribunas y sentenciando el pase a la siguiente fase.

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¿Quién será su rival en Octavos y quién los acompaña en la élite?

El Scratch du Oro ya tiene la mira puesta en su siguiente gran objetivo. Al avanzar en esta llave, Brasil se enfrentará en la ronda de Octavos de Final al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, duelo que se jugará en el New York New Jersey Stadium.

De esta manera, los sudamericanos se meten al selecto grupo de los dieciséis mejores, donde ya esperaba un invitado. La primera selección del planeta en sellar su boleto a la ronda de los Octavos de Final fue el cuadro anfitrión de Canadá, que el pasado domingo hizo la tarea de manera igualmente dramática al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Sudáfrica en Los Ángeles.

