Conoce todo sobre el Gran Premio de Portugal, el nuevo circuito donde correrá Checo Pérez

El 2026 ya es bastante especial para el automovilismo mexicano, pues supone la vuelta de Checo Pérez al circuito de F1. Por ello, que se haya anunciado el Gran Premio de Portugal en el calendario, es una noticia especial para un corredor que tiene buenos recuerdos de dicho país. Esto es lo que se sabe de la sede europea y así le fue al mexicano en dicho espacio en el pasado.

¿Checo Pérez ya conoce el Gran Premio de Portugal?

La respuesta inmediata es sí. Sergio Pérez recuerda el 2021 como un año especial, pues allí tuvo una destacada actuación que le permitió ser elegido el piloto de la jornada. Aunque no alcanzó podio, quedó en cuarto sitio en una carrera donde soportó 52 vueltas con los mismos neumáticos, lo cual le permitió liderar el día durante un tiempo en la competencia.

Incluso, eso tuvo un símil importante en la carrera de Abu Dabi del mismo año, donde Checo mantuvo su nivel para que su coequipero (Max Verstappen) le diera alcance a un Lewis Hamilton que embistió como pudo al mexicano… sin tener el éxito deseado. Es decir, la sede portuguesa le trae recuerdos de su mejor nivel al nacido en Guadalajara.

¿Qué se sabe del Gran Premio de Portugal, donde Checo Pérez correrá en 2027?

Aunque no es un circuito nuevo como tal, Portimao vuelve tras su ausencia de 5 años. La Fórmula 1 indicó que sustituirá al Gran Premio de Países Bajos por dos temporadas. Entonces, 2027 y 2028 tendrán automovilismo de primer nivel en el país lusitano. Con esto, se espera que las emociones se vivan en una pista conocida por sus desniveles pronunciados y curvas técnicas a lo largo de 4.6 kilómetros.

Ahora, ya con un nuevo equipo, Sergio Pérez regresa con la firme intención de conquistar todas las pistas de 2026, pese a que Portimao tendrá que esperar. La sede de Zandvoort se despide el próximo años, esto en cambios anunciados con distintos espacios donde el automovilismo de F1 espera ofrecer su espectáculo de primer nivel en diferentes latitudes.