Cadillac anuncia nuevo compañero de Checo Pérez

El equipo de Fórmula Uno Cadillac, sigue preparando todo para su presentación en la Fórmula Uno y ahora ha integrado a un nuevo piloto al grupo para trabajar de la mano de Checo Pérez y de Valtteri Bottas, anunciando a Pietro Fittipaldi experimentado volante de origen brasileño.

Fue este miércoles 1 de octubre, cuando se dio a conocer que el piloto sudamericano de F1, es el encargado OFICIAL de desarrollos y pruebas en simuladores, por lo que el trabajo que él haga en la fábrica y los datos que ofrezca desde ahora y pasando por cada carrera, será determinante para lo que Cadillac logre hacer en las ñistas de Fórmula Uno.

Pietro Fittipaldi, de 29 años de edad y quien ya ha corrido junto a Checo Pérez en las ocasiones en la que Fittipaldi fue requerido en pista en su paso por F1 con el equipo Haas en 2020, se suma así al ambicioso proyecto de Cadillac que desea tener en 2026 un debut decoroso, pues hasta el mismo Checo, ha explicado que las expectativas en el primer año es poder poner a competir al equipo y luego ya pensar en los puntos.

En equipo Fittipaldi, los ingenieros, Checo Pérez y Bottas, tienen la misión de tener un año de nacimiento de Cadillac digno y si logran sumar y tener grandes actuaciones, serán resultado realmente extraordinarios, pero eso no se sabrá hasta el 8 de marzo cuando inicie el Mundial 2026 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia.

Esta es la alineación de pilotos de Cadillac en la Fórmula Uno

-Piloto: Checo Pérez

-Piloto: Valtteri Bottas

- Piloto pruebas: Colton Herta

-Piloto de simuladores: Pietro Fittipaldi

Esta alineación de pilotos internacionales, será la que dentro y fuera de pista trabajen y pongan su talento para colocar en un buen lugar a Cadillac.