deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Cadillac anuncia nuevo compañero de Checo Pérez

Cadillac anunció que el experimentado piloto brasileño Pietro Fittipaldi, será el nuevo compañero de Checo Pérez y Valtteri Bottas en el nacimiento de la escudería.

Sergio Checo Pérez Cadillac
Cadillac
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
Compartir

El equipo de Fórmula Uno Cadillac, sigue preparando todo para su presentación en la Fórmula Uno y ahora ha integrado a un nuevo piloto al grupo para trabajar de la mano de Checo Pérez y de Valtteri Bottas, anunciando a Pietro Fittipaldi experimentado volante de origen brasileño.

Fue este miércoles 1 de octubre, cuando se dio a conocer que el piloto sudamericano de F1, es el encargado OFICIAL de desarrollos y pruebas en simuladores, por lo que el trabajo que él haga en la fábrica y los datos que ofrezca desde ahora y pasando por cada carrera, será determinante para lo que Cadillac logre hacer en las ñistas de Fórmula Uno.

Te podría interesar: Crawford estaría al acecho por conseguir empleo en Cadillac

Pietro Fittipaldi, de 29 años de edad y quien ya ha corrido junto a Checo Pérez en las ocasiones en la que Fittipaldi fue requerido en pista en su paso por F1 con el equipo Haas en 2020, se suma así al ambicioso proyecto de Cadillac que desea tener en 2026 un debut decoroso, pues hasta el mismo Checo, ha explicado que las expectativas en el primer año es poder poner a competir al equipo y luego ya pensar en los puntos.

En equipo Fittipaldi, los ingenieros, Checo Pérez y Bottas, tienen la misión de tener un año de nacimiento de Cadillac digno y si logran sumar y tener grandes actuaciones, serán resultado realmente extraordinarios, pero eso no se sabrá hasta el 8 de marzo cuando inicie el Mundial 2026 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia.

Te podría interesar: Checo Pérez es apodado ‘REY DE BAKU, ¿QUÉ SIGNIFICA?

Esta es la alineación de pilotos de Cadillac en la Fórmula Uno

-Piloto: Checo Pérez
-Piloto: Valtteri Bottas
- Piloto pruebas: Colton Herta
-Piloto de simuladores: Pietro Fittipaldi

Esta alineación de pilotos internacionales, será la que dentro y fuera de pista trabajen y pongan su talento para colocar en un buen lugar a Cadillac.

checo-perez-retira-f1-termino-contrato-cadillac.jpg
X de Checo Pérez

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×