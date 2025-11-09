Se conoció el nuevo e impensado rol de Chicharito Hernández en Chivas por el que la afición le pide perdón

Javier Chicharito Hernández fue muy criticado por la afición de Chivas en este último tiempo y lo cierto es que existen varios argumentos que respaldan este accionar de los fanáticos . Sin embargo, el delantero mexicano de 37 años jugó probablemente su último partido oficial con la camiseta del Guadalajara y un video reciente que se viralizó en redes sociales generó mucha emoción entre la fanaticada tapatía.

El rol inesperado de Chicharito Hernández en Chivas

Tras la victoria por 4-2 de Chivas sobre Rayados de Monterrey, Armando González fue interceptado por la prensa dentro del terreno de juego y fue consultado sobre cómo influyó Chicharito en su crecimiento exponencial: “No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí”, soltó la Hormiga, quien rompió récord de Chicharito en el Apertura 2025 .

Instagram Chivas / @chivas

Sin embargo, la afición no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras del propio Hernández. “A mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles que yo. Yo lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar, pero se requiere mucho trabajo interno”, explicó Chicharito.

Pero eso no es todo, luego se refirió específicamente al caso de Hormiga González: “Él se merece todo esto; los goles no caen de suerte, sino que él ha trabajado muchísimo. Es humilde, escucha, tiene mucho talento, el techo es el límite". De esta manera, se confirma que Javier ha tenido un rol de manejo de grupo dentro de Chivas y no tan volcado en lo deportivo.

❤🏆"OJALÁ PUEDA IR AL MUNDIAL; SE LO DESEO DE TODO CORAZÓN."



🎙Javier Hernández habló sobre Armando González



"A mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles que yo. Yo lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar, pero…

La reacción de los aficionados de Chivas a las declaraciones de Chicharito

“Perdóname por todo Chicharito”, fue el comentario en la red social de X que comenzó todo. El resto de fanáticos se sumaron a la emoción: “Como íbamos a dudar de un tipo que jugó en el mejor equipo de la historia del futbol, perdónanos Chicharo”, soltó un aficionado, mientras que otro comentó: “Te pido perdón Chicharito, eres una máquina crack”.

Perdóname por todo Chicharito pic.twitter.com/5warrbTxM8 — Gael 🇫🇷 (@Gael14206) November 9, 2025

Hormiga González explotó en este Apertura 2025 con Chivas

Bajo las órdenes de Gabriel Milito y siguiendo los consejos de Chicharito Hernández, Hormiga González encontró su mejor versión en este Apertura 2025. El joven de 22 años se convirtió en el campeón de goleo de la Liga BBVA MX junto a João Pedro y Paulinho con 12 goles convertidos. Además, se transformó en el único delantero mexicano Sub-23 en alcanzar los 12 goles en un torneo corto del futbol mexicano.