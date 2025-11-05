Nadie puede creer el motivo por el que otra vez multaron a Chicharito Hernández en Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue siendo el foco de la polémica dentro de Chivas. A pesar de que ciertos aficionados piden por la continuidad del ex Real Madrid , el delantero de 37 años volvió a ser multado por la institución debido a un reciente acto de indisciplina en el cual fue protagonista, generando polémica en las redes sociales.

La razón por la que Chivas multó a Chicharito Hernández

Según reportes, el Guadalajara le pidió a sus jugadores participar de la actividad de Halloween, en la que debían asistir al Verde Valle disfrazados como parte de la dinámica institucional. Sin embargo, Chicharito se negó a hacerlo, por lo que recibió una sanción económica por parte de la directiva de Chivas. Por otro lado, una importante marca de Hernández fue igualada por Armando González recientemente.

Instagram Chivas / @chivas Chicharito Hernández fue multado otra vez en Chivas

El castigo fue simbólico y no pasó más allá de una multa, la cual rondaría los 50 mil pesos mexicanos, según distintos reportes. De todas formas, la sanción no dejó de llamar la atención, sobre todo considerando el contexto deportivo que atraviesa el delantero de Chivas.

Mis panas esperándome afuera del salón para ir a jugar al recreo 😁



¿Cuál ha sido su disfraz favorito? 😍 pic.twitter.com/PZZopsRFfY — CHIVAS (@Chivas) November 1, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Otras polémicas que ha vivido Chicharito Hernández desde su regreso a Chivas

El canterano del Guadalajara se ha visto envuelto en varias polémicas durante este 2025. Muchas críticas recaen sobre los videos publicados en sus redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Allí, Chicharito lanzó comentarios polémicos que fueron relacionados con el machismo.

"No tengan miedo de ser mujeres, de dejarse guiar por un hombre" o "Ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad", fueron algunas de sus frases. Posteriormente, el propio jugador volvió a aparecer en redes sociales para pedir disculpas y remarcar que su intención “nunca fue limitar, herir, ni dividir”.

El rendimiento de Chicharito en Chivas no es el esperado

Desde su regreso al club en 2024, Hernández solamente ha marcado 4 goles, una cifra excesivamente baja para la experiencia que tiene el jugador, habiendo jugado en equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, entre otros. Con el Apertura 2025 llegando a su fin, la continuidad de Chicharito en Chivas no está asegurada.