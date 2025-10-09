deportes
Conor McGregor es suspendido por dopaje; ¿cuánto dinero pidió por pelear en la Casa Blanca?

Con la reciente suspensión de Conor McGregor, el peleador irlandés podría perder una importante suma de millones de dólares si no pelea en la Casa Blanca.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Conor McGregor ha vuelto a dar de qué hablar; sin embargo, lo anterior no se debe a un nuevo proyecto dentro de las artes marciales mixtas, sino a la enorme sanción que recibió luego de no formar parte de una prueba antidopaje. ¿Su pelea en la Casa Blanca corre riesgo ante esta situación?

Caín Velásquez logra la victoria ante LA Park en Triplemanía Regia

Bien se sabe que Conor McGregor ha tenido un sinfín de problemas con las sustancias prohibidas a lo largo de su carrera profesional, mismos que le han impedido tener solvencia y regularidad en el octágono. Ahora, esta situación se ha repetido en medio de su deseo por pelear en la Casa Blanca.

¿Cuántos meses durará la sanción a Conor McGregor por no aceptar una prueba de dopaje?

De acuerdo con lo explicado a través de un comunicado de la UFC, Conor McGregor no se presentó a tres pruebas antidopaje implementados por la empresa, lo cual habla de un incumplimiento a las medidas de seguridad y salubridad establecidas por la misma, hecho que generó una sanción de 18 meses sin pelear.

Cabe mencionar que, en esencia, el no cumplir con tres pruebas antidopaje sugiere un periodo de 24 meses sin pelar; es decir, dos años. Sin embargo, Conor McGregor tendrá que cumplir únicamente 18 meses dado que, según la misma UFC, el irlandés colaboró en la investigación y aceptó su responsabilidad al no formar parte de estas pruebas.

¿Cuánto dinero iba a recibir Conor McGregor por pelear en la Casa Blanca?

De cumplirse con la sanción, la cual comenzó en septiembre del 2024, Conor McGregor podría volver al octágono en marzo del 2026; es decir, unos meses antes de la velada que la UFC planea en la Casa Blanca, la cual está programada para llevarse a cabo en junio del siguiente año.

Cabe destacar que, extraoficialmente, el irlandés había solicitado un pago de 100 millones de dólares por formar parte de este evento, cantidad que podría cambiar considerablemente luego de la confirmación de esta sanción. Dicho lo anterior, también es preciso decir que la UFC tampoco ha confirmado la participación de su peleador en esta función.

Alan Chávez - Marktube

