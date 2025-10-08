WWE confirma el “fichaje” de un luchador mexicano; ¿cuál es el plan para él?

La WWE se ha hecho con el fichaje de un luchador mexicano que, en realidad, dejó de pertenecer a la empresa durante solo unas horas. Se trata de Santos Escobar, quien luchó durante mucho tiempo en la AAA y que habría firmado un nuevo contrato con la compañía de Wrestling en las últimas horas.

Para poner un poco de contexto, vale decir que el contrato de Santos Escobar con la WWE habría culminado en los últimos días y, en teoría, la empresa no habría llegado a un acuerdo con él; sin embargo, ahora se dice que, después de una extenuante negociación, el luchador mexicano había aceptado los planes que tienen para él.

¿Santos Escobar está nuevamente con la WWE?

De acuerdo con información del portal PWInsider Elite, Santos Escobar y la WWE han llegado a un nuevo acuerdo, por lo que el luchador mexicano formará parte de la empresa de cara a los siguientes años. Vale mencionar que este contrato se da días después de que el último acuerdo expirara a inicios de la semana.

Cabe decir que la WWE intentó retener a Santos Escobar previo a que su último contrato expirara a través de un salario más jugoso; sin embargo, el mexicano buscaba pretensiones deportivas más importantes que, en su momento, la empresa de wrestling no le pudo cumplir de la forma en cómo él quería.

Ante este hecho, la fuente antes mencionada confirmó que la WWE tomó en cuenta cada una de las preocupaciones de Santos Escobar en cuanto al manejo de su personaje, ofertando una propuesta mayor de la que habían estipulado previamente. Ante ello, se espera que Santos sea un luchador cada vez más activo en el roster televisivo de SmackDown a partir de ahora.

🚨🚨🚨 Santos Escobar y WWE han llegado a un ACUERDO y el mexicano vuelve a ser parte de la empresa, días después de que su contrato expirase. 🤝🇲🇽✍️



WWE ha considerado las preocupaciones creativas de Santos Escobar y le ha hecho una oferta "considerablemente mayor" que… pic.twitter.com/Vy9kPyQ0fU — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) October 8, 2025

¿Con qué personaje luchó Santos Escobar en AAA antes de su llegada a la WWE?

Antes de su llegada a SmackDown, marca de la WWE, Santos Escobar tuvo una magnífica carrera en la AAA bajo el nombre de El Hijo del Fantasma. De hecho, uno de sus combates más recordados guarda relación con la vez que perdió la máscara en un evento de Triplemanía ante LA Park.